Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15313 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,15313

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,074005USD. Heute steht er bei 1,15313USD. Das Investment wäre auf 5.368,36USD gewachsen – eine Steigerung von +7,37 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Das aktuelle Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu EUR/USD ist gemischt und eher vorsichtig. Kurzfristig bewegt sich der Kurs in einer Range rund 1,15; Widerstände bei 1,1575/1,1664/1,1742, Unterstützung bei 1,1517/1,1495/1,1391. Über 1,15 spricht für Stabilisierung, unter 1,149–1,151 könnte Abwärtsdruck bis ca. 1,14 entstehen. EZB-Entscheidung und US-Daten könnten zusätzliche Volatilität liefern. Beobachtung: zuletzt seitwärts mit leichter Abwärtsneigung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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