Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon feiert das 250-jährige Bestehen der USA und kehrt am 12. und 13. Dezember 2026 mit insgesamt 17.000 Dollar Preisgeld zurück

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 11. Juni 2026 / Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2026, eine Feier zum 250-jährigen Bestehen der USA, wird erstmals Preisgelder für die besten Marathonläufer ausschütten, wenn die Veranstaltung am 12. und 13. Dezember 2026 auf die Straßen von West Palm Beach zurückkehrt – ein Schritt, der Elite-Läufer aus aller Welt anziehen und den Status von Palm Beach Countys beliebtestem Straßenlauf weiter stärken wird.

Die Einführung eines Preisgeldes in Höhe von insgesamt 17.000 Dollar ist der nächste strategische Schritt zur Aufwertung dieser Laufveranstaltung, die in den letzten Jahren ein Rekordwachstum verzeichnet hat. Die Siegerin und der Sieger des Marathons erhalten jeweils 5.000 Dollar, die Zweitplatzierten 2.500 Dollar und die Drittplatzierten 1.000 Dollar. Das Preisgeld für die Sieger ist das höchste im Bundesstaat Florida.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA wurde das Logo des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2026 neu gestaltet und mit atemberaubenden Pinselstrichen in Rot, Weiß und Blau versehen, die das ikonische Doppelreiter-Logo der Marke ergänzen. Außerdem wird es T-Shirts mit patriotischem Motiv für die Läufer sowie Finisher-Medaillen geben, die jeder Läufer nach dem Überqueren der Ziellinie um den Hals tragen wird.

Das Preisgeld für die Spitzenläufer wird ein weiterer Anreiz für Elite-Läufer sein, die Schönheit der Uferpromenade von Palm Beach auf einer flachen Strecke zu erleben, die schnelle Zeiten ermöglicht. Es wird das Erlebnis für die Community bereichern und auch die Live-Fernsehübertragung des Rennens auf WPBF Channel 25, dem ABC-Partner der Region und offiziellen Sender des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon, aufwerten.

Das Preisgeld könnte zudem weiteres Wachstum fördern. Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon blickt auf ein unglaublich erfolgreiches erstes Jahr zurück, in dem das Rennen ein Wachstum von fast 40 Prozent verzeichnete, und erwartet auch in diesem Jahr wieder einen ähnlichen Anstieg der Teilnehmerzahlen. Dies ist Teil eines neuen Booms im Marathonlauf weltweit. Die Teilnahme an US-Marathons war vor und während COVID zurückgegangen und erholt sich nun stark, da die Menschen wieder nach draußen gehen und nach aktiven Möglichkeiten suchen, durch Laufvereine fit zu bleiben und Kontakte zu knüpfen.