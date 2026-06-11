🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsICG Silver & Gold AktievorwärtsNachrichten zu ICG Silver & Gold
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    ICG Silver & Gold treibt Genehmigungsprozess für die Phase-1-Exploration im Tuscarora District voran

    ICG Silver & Gold treibt Genehmigungsprozess für die Phase-1-Exploration im Tuscarora District voran
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, ON — 11. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das „Projekt“ oder der „Distrikt“) gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigungsprozesse für sein geplantes Phase-1-Bohrprogramm vorangetrieben hat.

     

    Das Unternehmen hat die Firma WestLand Engineering & Environmental Services („WestLand“) aus Reno (Nevada) damit beauftragt, eine Genehmigungsstrategie zu entwickeln und allgemeine Unterstützung in Bezug auf die Genehmigungen für das bevorstehende Explorationsprogramm bereitzustellen, siehe Abbildung 1. WestLand wird das Unternehmen beim Projektmanagement, der Abstimmung mit den Behörden und der Genehmigungsstrategie sowie bei Bedarf auch bei anderen Genehmigungsfragen unterstützen.

     

    Abbildung 1: Geplante Genehmigungsstandorte

     

    „Das Voranbringen des Genehmigungsprozesses ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der Vorbereitungen auf unser Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora District“, so Korbon McCall, VP of Exploration. „Unser Ziel besteht darin, das Projekt auf praktische, verantwortungsbewusste und gut koordinierte Weise voranzubringen. Mit der Beauftragung einer erfahrenen Firma aus Nevada zur Unterstützung des Genehmigungsprozesses stärken wir unsere Fähigkeit, das bevorstehende Programm effizient durchzuführen und gewährleisten zugleich die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Best Practices.“

     

    Das Genehmigungsteam von WestLand verfügt über umfangreiche Erfahrung mit bundesrechtlichen und einzelstaatlichen Genehmigungsprozessen, unter anderem der Abstimmung mit dem Bureau of Land Management, dem United States Forest Service und den Bundesbehörden. Es hat besondere Kenntnisse in den Bereichen Unterstützung der Exploration und Minenplanung, Planung von Rekultivierungsmaßnahmen, Rekultivierungskostenschätzungen, Einhaltung der NEPA-Vorschriften und Umweltgenehmigungen für Explorations- und Bergbauprojekte in Nevada und dem gesamten Westen der Vereinigten Staaten.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ICG Silver & Gold treibt Genehmigungsprozess für die Phase-1-Exploration im Tuscarora District voran Toronto, ON — 11. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     