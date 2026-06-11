ICG Silver & Gold treibt Genehmigungsprozess für die Phase-1-Exploration im Tuscarora District voran

Toronto, ON — 11. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das „Projekt“ oder der „Distrikt“) gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigungsprozesse für sein geplantes Phase-1-Bohrprogramm vorangetrieben hat.

Das Unternehmen hat die Firma WestLand Engineering & Environmental Services („WestLand“) aus Reno (Nevada) damit beauftragt, eine Genehmigungsstrategie zu entwickeln und allgemeine Unterstützung in Bezug auf die Genehmigungen für das bevorstehende Explorationsprogramm bereitzustellen, siehe Abbildung 1. WestLand wird das Unternehmen beim Projektmanagement, der Abstimmung mit den Behörden und der Genehmigungsstrategie sowie bei Bedarf auch bei anderen Genehmigungsfragen unterstützen.

Abbildung 1: Geplante Genehmigungsstandorte

„Das Voranbringen des Genehmigungsprozesses ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der Vorbereitungen auf unser Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora District“, so Korbon McCall, VP of Exploration. „Unser Ziel besteht darin, das Projekt auf praktische, verantwortungsbewusste und gut koordinierte Weise voranzubringen. Mit der Beauftragung einer erfahrenen Firma aus Nevada zur Unterstützung des Genehmigungsprozesses stärken wir unsere Fähigkeit, das bevorstehende Programm effizient durchzuführen und gewährleisten zugleich die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Best Practices.“

Das Genehmigungsteam von WestLand verfügt über umfangreiche Erfahrung mit bundesrechtlichen und einzelstaatlichen Genehmigungsprozessen, unter anderem der Abstimmung mit dem Bureau of Land Management, dem United States Forest Service und den Bundesbehörden. Es hat besondere Kenntnisse in den Bereichen Unterstützung der Exploration und Minenplanung, Planung von Rekultivierungsmaßnahmen, Rekultivierungskostenschätzungen, Einhaltung der NEPA-Vorschriften und Umweltgenehmigungen für Explorations- und Bergbauprojekte in Nevada und dem gesamten Westen der Vereinigten Staaten.