Reiche will mit neuem Heizgesetz 'Politik des Misstrauens' beenden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht im geplanten neuen Heizgesetz eine Chance für einen Neustart bei der "Wärmewende". Die CDU-Politikerin sagte im Bundestag: "Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz ziehen wir einen Schlussstrich unter eine Politik des Misstrauens." Die Bundesregierung ersetze Heizungszwänge durch Technologieoffenheit. "Wir geben den Menschen die Freiheit zurück, selbst zu entscheiden, mit welchen Systemen sie ihr Haus beheizen und wie sie ihr Haus modernisieren wollen."

Der Bundestag debattierte zum ersten Mal über die Reform, die umstritten ist. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnte vor einer Kostenfalle und Rückschritten beim Klimaschutz.