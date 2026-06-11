Börsen Update
Börsen Update Europa - 11.06. - SMI stark +1,85 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:59) bei 24.273,69 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,58 %, Bayer +3,40 %, RWE +2,93 %
Flop-Werte: SAP -2,70 %, Deutsche Telekom -2,68 %, BMW -2,00 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.517,83 PKT und steigt um +1,23 %.
Top-Werte: Hochtief +5,81 %, Hugo Boss +4,17 %, Porsche AG +4,08 %
Flop-Werte: Nemetschek -3,80 %, RENK Group -3,14 %, Kion Group -2,26 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.950,48 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,45 %, SILTRONIC AG +5,39 %, Elmos Semiconductor +4,30 %
Flop-Werte: Nemetschek -3,80 %, SAP -2,70 %, Deutsche Telekom -2,68 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.076,15 PKT und steigt um +1,51 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,58 %, ASML Holding +3,67 %, Ferrari +3,49 %
Flop-Werte: SAP -2,70 %, Deutsche Telekom -2,68 %, BMW -2,00 %
Der ATX steht bei 6.085,36 PKT und gewinnt bisher +1,50 %.
Top-Werte: DO & CO +8,08 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,31 %, Erste Group Bank +3,62 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,34 %, Palfinger -0,15 %, Oesterreichische Post +0,24 %
Der SMI steht bei 13.637,65 PKT und gewinnt bisher +1,85 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +4,58 %, Novartis +3,80 %, ABB +3,28 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,48 %, Swisscom -1,06 %, Geberit +0,07 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.241,42 PKT und steigt um +1,46 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +4,75 %, ArcelorMittal +4,07 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,20 %
Flop-Werte: Capgemini -2,53 %, Dassault Systemes -1,73 %, ORANGE -1,12 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:27:23) bei 3.076,13 PKT und steigt um +1,26 %.
Top-Werte: ABB +3,28 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,62 %, Volvo Registered (B) +2,27 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,24 %, Getinge (B) -0,12 %, SKF (B) +0,37 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.940,00 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,86 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,63 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,17 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,71 %, Public Power -0,67 %, Jumbo +0,09 %
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