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    AKTIEN IM FOKUS

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    Telekom unter Druck - Gedanken wieder bei T-Mobile US-Fusion

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom-Aktien belasten durch Fusionsspekulationen
    • Aktienkurs fiel rund drei Prozent auf 27,77 Euro
    • Höttges treibt Fusion voran mit erheblichen Hürden
    AKTIEN IM FOKUS - Telekom unter Druck - Gedanken wieder bei T-Mobile US-Fusion
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom werden am Donnerstag nach einem Medienbericht von erneuten Spekulationen über eine Fusion mit der Tochter T-Mobile US belastet. Ein Artikel im "Wall Street Journal" (WSJ) ließ diese wieder hochkochen, nachdem informierte Kreise schon Ende April auf eine mögliche vollständige Kombination hingedeutet hatten. Bereits damals hatten die Aktien negativ reagiert.

    Die Telekom-Aktien büßten am Donnerstag rund drei Prozent auf 27,77 Euro ein, womit sie auch den europäischen Sektorindex belasteten. Aktien des möglichen Fusionspartners, T-Mobile US , wurden derweil im vorbörslichen New Yorker Handel nur leicht im Minus gehandelt. Aktuell ist T-Mobile US bei knapp über 50-prozentiger Beteiligung voll in der Telekom konsolidiert.

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    Die Berichte werden nun aufgewärmt im "WSJ" mit der Aussage, dass der Telekom-Vorstand Timotheus Höttges die Fusion vorantreiben wolle. Er stehe mit dem Vorhaben vor "der ehrgeizigsten Bewährungsprobe seiner beruflichen Laufbahn", schrieb die US-Zeitung. Dazu müsse er nicht nur den deutschen Staat als eigenem Großaktionär von dem Projekt überzeugen, sondern auch die übrigen T-Mobile-Aktionäre, die bislang jedoch kaum Vorteile in der Fusion sähen - unter anderem wegen einer schwächeren Profitabilität des Mutterkonzerns.

    Sollte dies gelingen, wäre dann das regulatorische Umfeld noch komplex, heißt es weiter. Der Bernstein-Analyst Ulrich Rathe hatte die diesbezüglichen Hürden in ersten Reaktionen im April bereits als beträchtlich hoch bezeichnet, auch wenn die Idee an sich plausibel sei. Experten äußerten damals die Vermutung, dass das Ziel ist, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, einfacher an Kapital heranzukommen und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 27,67 auf Tradegate (11. Juni 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,33 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +30,62 %/+52,39 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Telekom: Streit um Charttechnik (200‑Tage‑Linie als wiederkehrender Widerstand, kritische Unterstützung bei ~28–29 €, mögliches Ziel ~30 € bei Ausbruch; Analysten‑Abstufung löste Rücksetzer aus, seither technische Erholung), fundamentale Stärken (stabile Dividende, langfristiges 'Rentenpapier', Investitionen in KI/Cloud/Glasfaser/6G) sowie die starke historische Performance (≈+63 % inkl. Dividende) als Kontra zu bearishen Prognosen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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