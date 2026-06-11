ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für westkanadisches Geoinformations- und Vermessungsunternehmen und forciert Ausweitung des DaaS-Geschäfts

Vancouver, British Columbia, (11. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass er ein Angebot zur Übernahme eines gut etablierten Landvermessungsunternehmens unterzeichnet hat, das auf regionaler Ebene in den westkanadischen Provinzen tätig ist. Die geplante Übernahme ist Teil der Akquisitionsstrategie, die ZenaTech derzeit in Nordamerika umsetzt. Damit könnte das Unternehmen in den westlichen kanadischen Provinzen seine DaaS-Präsenz im Geoinformationssektor weiter ausbauen, zu dem wichtige Branchen wie Infrastruktur, Versorgungswirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau und Landwirtschaft gehören. ZenaTech ist überzeugt, dass das Unternehmen durch die Kombination aus fundiertem Vermessungs- und Geomatik-Knowhow und fortschrittlichen Drohneneinsätzen mit neuen BVLOS-Funktionen (Beyond Visual Line of Sight) sein Dienstleistungsangebot erweitern, seine Möglichkeiten im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen steigern und von der wachsenden Nachfrage nach Geodaten und luftgestützten Intelligence-Lösungen in der gesamten Region profitieren kann.

„Westkanada ist einer der attraktivsten nordamerikanischen Wachstumsmärkte für drohnenbasierte Geoinformationsdienste, der von einer starken Nachfrage von Kunden aus der Bau-, Versorgungs-, Forst- und Landwirtschaft und aus dem öffentlichen Sektor profitiert“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Die geplante Übernahme des westkanadischen Vermessungsunternehmens würde uns einen etablierten Betrieb auf regionaler Ebene, einen breiten Kundenstamm aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung sowie unmittelbare Möglichkeiten zur Ausweitung margenstärkerer Drohnendienstleistungen sichern. In Verbindung mit Kanadas fortschrittlichem Rechtsrahmen für BVLOS-Einsätze (Beyond Visual Line of Sight) betrachtet, sind wir damit in der Lage, das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen zu beschleunigen, unser Dienstleistungsangebot auszuweiten und vom wachstumsstarken Markt für Drohnendienste in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung zu profitieren.“

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