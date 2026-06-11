RBC stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen dürften eine weitere moderate Besserung im zweiten Quartal zeigen, trotz des durchwachsenen Umfelds, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht im Juli. Er bleibt mittelfristig optimistisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT
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Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 501EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
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