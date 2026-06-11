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    Pfisterer Holding: Hauptversammlung bestätigt Wachstums- und Investitionskurs

    Starke Beschlüsse, Rekordzahlen und klare Zukunftsstrategie: Die Hauptversammlung bestätigt Kurs und Wachstumsaussichten des Unternehmens eindrucksvoll.

    Pfisterer Holding: Hauptversammlung bestätigt Wachstums- und Investitionskurs
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Hauptversammlung: Rund 85 % des Grundkapitals vertreten; sämtliche von Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Beschlüsse mit großer Mehrheit angenommen.
    • Dividende: Ausschüttung von 0,85 Euro je dividendenberechtigter Aktie beschlossen; Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ebenfalls genehmigt.
    • Satzungs-/Vergütungsänderungen: Umstellung der Aktien von Inhaber- auf Namensaktien und Anpassung der Aufsichtsratsvergütung beschlossen.
    • Geschäftsjahr 2025 – Kennzahlen: Auftragseingang 550 Mio. Euro, Umsatz knapp 450 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA 80 Mio. Euro – neue Rekordwerte.
    • Finanzlage: Solide Bilanz mit Net‑Cash‑Position von 19 Mio. Euro und einem Eigenkapital von über 205 Mio. Euro.
    • Strategie und Investitionen: Ausbau von HVDC‑Geschäft und internationale Präsenz; Investitionsplanung von rund 270 Mio. Euro bis 2030 in Technologie, Produktionskapazitäten, F&E sowie Prüf‑ und Laborinfrastruktur; Positionierung zur Nutzung der globalen Elektrifizierungschancen (19 Standorte in 15 Ländern, Kunden in >90 Ländern).

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Pfisterer Holding ist am 11.06.2026.

    Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 90,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,88 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 90,80EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.


    Pfisterer Holding

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    ISIN:DE000PFSE212WKN:PFSE21
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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