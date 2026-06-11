Pfisterer Holding: Hauptversammlung bestätigt Wachstums- und Investitionskurs
Starke Beschlüsse, Rekordzahlen und klare Zukunftsstrategie: Die Hauptversammlung bestätigt Kurs und Wachstumsaussichten des Unternehmens eindrucksvoll.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Hauptversammlung: Rund 85 % des Grundkapitals vertreten; sämtliche von Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Beschlüsse mit großer Mehrheit angenommen.
- Dividende: Ausschüttung von 0,85 Euro je dividendenberechtigter Aktie beschlossen; Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ebenfalls genehmigt.
- Satzungs-/Vergütungsänderungen: Umstellung der Aktien von Inhaber- auf Namensaktien und Anpassung der Aufsichtsratsvergütung beschlossen.
- Geschäftsjahr 2025 – Kennzahlen: Auftragseingang 550 Mio. Euro, Umsatz knapp 450 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA 80 Mio. Euro – neue Rekordwerte.
- Finanzlage: Solide Bilanz mit Net‑Cash‑Position von 19 Mio. Euro und einem Eigenkapital von über 205 Mio. Euro.
- Strategie und Investitionen: Ausbau von HVDC‑Geschäft und internationale Präsenz; Investitionsplanung von rund 270 Mio. Euro bis 2030 in Technologie, Produktionskapazitäten, F&E sowie Prüf‑ und Laborinfrastruktur; Positionierung zur Nutzung der globalen Elektrifizierungschancen (19 Standorte in 15 Ländern, Kunden in >90 Ländern).
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Pfisterer Holding ist am 11.06.2026.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 90,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,88 % im
Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 90,80EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
+5,13 %
-14,34 %
-11,71 %
+19,43 %
+130,57 %
+265,00 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte