Bayer Aktie heute im Plus - 11.06.2026

Die Bayer Aktie konnte bisher um +3,15 % auf 36,30€ zulegen. Das sind +1,11 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,30€, mit einem Plus von +3,15 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Bayer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,11 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +5,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um -4,86 % verloren.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,09 % 1 Monat -4,86 % 3 Monate -11,11 % 1 Jahr +30,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 11.06.2026, 14:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion zur Bayer-Aktie um technische Signale, fundamentale Impulse und potenzielle Kurstreiber. Technisch dominiert die jüngste Wochenkerze mit einem unteren Docht; die 200-Tage-Linie wurde zurückerobert. Als nächster Katalysator gilt der Opinion Day am 11. Juni. Fundamentale Treiber sind die EMA-Validierung für Asundexian, Insiderkäufe von SF Investment One und Diskussionen zu Standortfaktoren in Deutschland.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,71 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: Bayer Aktiengesellschaft Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 11.06.2026 / 13:54 CET/CEST …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 11.06.2026 / 13:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,37 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,60 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,25 %. Sanofi legt um +0,76 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +1,84 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.