Deutsche Telekom Aktie fällt auf 27,68€ - 11.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Mit einer Performance von -2,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,48 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Telekom insgesamt ein Minus von -12,47 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +1,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Telekom auf +2,55 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,79 % 1 Monat +4,05 % 3 Monate -12,47 % 1 Jahr -13,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 11.06.2026, 14:09 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie. Die Debatte reicht von charttechnischen Signalen (200-Tage-Linie, Erholungen) über fundamentale Bewertung (Dividende, P/E-Vergleiche) bis zur langfristigen Investitionsaussicht. Einige sehen die Aktie als solides Dividenden-Investment, andere warnen vor Großen und charttechnischen Fallen; aktuelles Spannungsfeld um 28–29 € und potenzielle Bewegungen Richtung 30 €.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,32 Mrd. € wert.

Die Aktien der Deutschen Telekom werden am Donnerstag nach einem Medienbericht von erneuten Spekulationen über eine Fusion mit der Tochter T-Mobile US belastet. Ein Artikel im "Wall Street Journal" (WSJ) ließ diese wieder hochkochen, nachdem …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,23 %. AT&T notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Telefonica verliert -0,63 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,12 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.