ANALYSE-FLASH
JPMorgan lässt SAP nach Oracle-Zahlen auf 'Neutral'
- JPMorgan lässt SAP Einstufung auf Neutral bei 175
- Ogg wertete Oracle Zahlen mit Blick auf SAP
- Abschwächung der Oracle Cloud Apps belastet SAP
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg analysierte die Oracle-Geschäftszahlen am Donnerstag hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP. Der Schwung bei den Cloud-Apps der Amerikaner habe erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen. Dies sende auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Enterprise-Geschäft. Ogg erinnerte daran, dass der jüngste Microsoft-Bericht ähnlich zu werten gewesen sei./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 143,5 auf Tradegate (11. Juni 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -9,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,77 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,15 %/+62,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
SAP wird derzeit nicht wegen schwacher operativer Zahlen abgestraft, sondern wegen einer Mischung aus schwachem Gesamtmarkt, Software-Sektorangst, KI-Narrativ und allgemeinem Risikoabbau.
Man sieht gerade an mehreren Börsen, dass Geld aus Tech-, Software- und AI-nahen Werten abgezogen wird. In solchen Phasen wird nicht sauber zwischen guten und schlechten Firmen unterschieden. Fonds, ETFs und kurzfristige Marktteilnehmer reduzieren ganze Sektoren oder Risikokörbe. Dadurch geraten auch Qualitätsunternehmen wie SAP unter Druck, obwohl sich am operativen Geschäft nicht über Nacht etwas Grundsätzliches geändert hat.
Die entscheidende Frage ist nicht, ob SAP morgen verschwindet, sondern ob SAP seine starke Stellung auch in einer KI-geprägten Softwarewelt in Preissetzungsmacht und weiteres Wachstum übersetzen kann.
KI-Agenten können langfristig verändern, wie Nutzer mit Unternehmenssoftware arbeiten. Wenn Oberflächen und Teile der Prozesslogik stärker in KI-Schichten wandern, muss SAP beweisen, dass es nicht nur System of Record bleibt, sondern auch beim neuen Interface und bei der Monetarisierung von Business-AI relevant bleibt.
Für mich ist SAP fundamental stark, aber der Markt testet gerade die alte Software-Bewertung und zieht zusätzlich Liquidität aus dem ganzen Sektor. Das ist unangenehm, aber kein Beweis für eine kaputte SAP-Story. Ich denke langfristig, halte meine Position und würde bei weiteren deutlichen Kursrückgängen eher nachkaufen als verkaufen.
Im Heute ja......aber nur noch bei komplexen Aufgaben so.
Heute zieht SAP mit seinem US-Pendant Salesforce auch vom Kurswert her gleich.
Hier ist ein aktueller, aktienmarkt-orientierter Vergleich von Salesforce vs. SAP (Stand ca. 2025/2026) – mit Fokus auf die typischen kursrelevanten Kennzahlen:
📊 1. Vergleich der wichtigsten Kennzahlen
🔹 Bewertung (Valuation)
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|KGV (Forward)
|~23–29x https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~33–41x https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
|EV/EBITDA
|~14x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~15x https://www.financecharts.com/stocks/SAP/value/ev-to-ebitda
|EV/Sales
|~4.5x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~6.5–6.7x https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
|Price/Sales
|~4–5x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~6–7x https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- Salesforce ist auf fast allen Bewertungsmultiples günstiger
- SAP handelt mit einer deutlichen Bewertungsprämie
🔹 Wachstum
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Umsatzwachstum
|~7–9% https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx, https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
|Cloud ~24% https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|Gesamt-Umsatzwachstum
|einstellig
|moderat, aber Cloud-seitig stark
|Wachstumstrend
|klar rückläufig
|stabil bis steigend (Cloud)
👉 Interpretation:
- Salesforce hat aktuell Wachstumsverlangsamung
- SAP profitiert stark von Cloud-Transformation
🔹 Profitabilität
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Operative Marge
|~19–33% https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx
|~21% Ziel https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|EBITDA-Marge
|~30–40% https://multiples.vc/public-comps/salesforce-valuation-multiples
|niedriger (aber steigend)
|Free Cashflow Yield
|~7% https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SALESFORCE-INC-12180/bewertung/
|~2–3% https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- Salesforce ist aktuell profitabler (Cashflow-stark)
- SAP hat operativ stabile, aber etwas geringere Margen
🔹 Größenordnung
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Umsatz
|~38–43 Mrd. USD https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx, https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~37–43 Mrd. USD https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|Marktkapitalisierung
|~150–200 Mrd. USD https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~280–330 Mrd. USD https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- SAP wird vom Markt aktuell deutlich höher bewertet
🧠 2. Qualitative Treiber (sehr wichtig für Bewertung)
Salesforce
- Wachstum verlangsamt (wichtiger Grund für niedrige Bewertung) https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
- Markt sorgt sich wegen:
- AI-Disruption (Lizenzmodell) https://www.boerse-express.com/news/articles/sap-vs-salesforce-aktie-rekord-praemie-gegen-historischen-rabatt-859578
- Aktie stark gefallen (~-30% in 12 Monaten) https://www.boerse-express.com/news/articles/sap-vs-salesforce-aktie-rekord-praemie-gegen-historischen-rabatt-859578
👉 wirkt aktuell eher wie"Value-Growth-Hybrid"
SAP
- starke Cloud-Dynamik (S/4HANA, RISE) https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
- hohe Visibilität durch ERP-Position
- wahrgenommene Stabilität → Bewertungsprämie
👉 eher hoch bewerteter Qualitätswert
✅ 3. Fazit: Welche Aktie ist günstiger?
👉 Klarer Befund:
✅ Salesforce ist aktuell günstiger bewertet
- niedrigeres KGV (ca. 23–29 vs. 33–41)
- deutlich niedrigeres EV/Sales (~4.5 vs. ~6.5)
- höherer Free Cashflow Yield
➡️ Markt preist bei Salesforce:
- schwächeres Wachstum
- KI-Risiken
➡️ Markt zahlt bei SAP:
- stabilere Story
- Cloud-Migration
- geringeres Risiko
📌 Kurzform (Investor-Sicht)
- Salesforce = günstiger, aber mehr Unsicherheit
- SAP = teurer, aber qualitativ stabiler