JPMorgan lässt SAP nach Oracle-Zahlen auf 'Neutral'

SAP wird derzeit nicht wegen schwacher operativer Zahlen abgestraft, sondern wegen einer Mischung aus schwachem Gesamtmarkt, Software-Sektorangst, KI-Narrativ und allgemeinem Risikoabbau.

Man sieht gerade an mehreren Börsen, dass Geld aus Tech-, Software- und AI-nahen Werten abgezogen wird. In solchen Phasen wird nicht sauber zwischen guten und schlechten Firmen unterschieden. Fonds, ETFs und kurzfristige Marktteilnehmer reduzieren ganze Sektoren oder Risikokörbe. Dadurch geraten auch Qualitätsunternehmen wie SAP unter Druck, obwohl sich am operativen Geschäft nicht über Nacht etwas Grundsätzliches geändert hat.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob SAP morgen verschwindet, sondern ob SAP seine starke Stellung auch in einer KI-geprägten Softwarewelt in Preissetzungsmacht und weiteres Wachstum übersetzen kann.

KI-Agenten können langfristig verändern, wie Nutzer mit Unternehmenssoftware arbeiten. Wenn Oberflächen und Teile der Prozesslogik stärker in KI-Schichten wandern, muss SAP beweisen, dass es nicht nur System of Record bleibt, sondern auch beim neuen Interface und bei der Monetarisierung von Business-AI relevant bleibt.

Für mich ist SAP fundamental stark, aber der Markt testet gerade die alte Software-Bewertung und zieht zusätzlich Liquidität aus dem ganzen Sektor. Das ist unangenehm, aber kein Beweis für eine kaputte SAP-Story. Ich denke langfristig, halte meine Position und würde bei weiteren deutlichen Kursrückgängen eher nachkaufen als verkaufen.