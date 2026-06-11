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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie unter Verkaufsdruck - 11.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BMW Aktie bisher Verluste von -2,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie unter Verkaufsdruck - 11.06.2026
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BMW Aktie. Mit einer Performance von -2,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der BMW Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 65,94, mit einem Minus von -2,51 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BMW mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,47 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -7,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BMW einen Rückgang von -29,81 %.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,74 %
    1 Monat -20,08 %
    3 Monate -18,47 %
    1 Jahr -15,48 %
    Stand: 11.06.2026, 14:11 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BMW Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle BMW-Aktienkursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten. Die Stimmung sieht BMW teilweise günstig bewertet, Dividende (ca. 5–6%) und Insiderkäufe werden genannt. Technisch wird eine Unterstützungszone um 66 EUR als Kaufchance diskutiert. Positive Impulse kommen durch den Großauftrag von Katoen Natie für 1.000 E-Autos, Reichweitentests (iX3) und Analystenratings (Overweight).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.

    Zur BMW Diskussion

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,07 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 11.06. - SMI stark +1,85 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Warum kommt sie nicht mehr aus dem Rückwärtsgang raus?


    Die BMW-Aktie hat den Rückwärtsgang eingelegt und scheint nicht mehr aus ihm rauszukommen. Seit Jahresbeginn hat der bayerische Autokonzern -30% an Wert verloren und auch am Donnerstagvormittag fällt die Aktie auf ein neues 12-Monatstief. Warum verabschieden sich Anleger am laufenden Band von der BMW-Aktie und kann man mit ihr inzwischen ein Schnäppchen machen? Probleme in […] The post BMW-Aktie: Warum kommt sie nicht mehr aus dem Rückwärtsgang raus? first appeared on sharedeals.de.

    Börsenstart Europa - 11.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von BMW

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +1,21 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,67 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -1,62 % Stellantis N.V. Faktor 4x Long Open End (VON) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,58 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Minus, mit -1,64 %.

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    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    -2,51 %
    -7,74 %
    -20,08 %
    -18,47 %
    -15,48 %
    -37,67 %
    -27,44 %
    -3,86 %
    +308,45 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Besonders beachtet! BMW Aktie unter Verkaufsdruck - 11.06.2026 Am heutigen Handelstag muss die BMW Aktie bisher Verluste von -2,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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