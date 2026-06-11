Lang & Schwarz Aktie leidet unter Verkäufen - 11.06.2026

Mit einer Performance von -3,08 % musste die Lang & Schwarz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute bei der Lang & Schwarz Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Obwohl die Lang & Schwarz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,59 %.

Allein seit letzter Woche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -6,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lang & Schwarz um +31,98 % gewonnen.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,25 % 1 Monat -1,46 % 3 Monate +22,59 % 1 Jahr +30,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Stand: 11.06.2026, 14:12 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkung des Trade Republic-Volumens als Systematischer Internalisierer auf Lang & Schwarz. Diskutiert wird, dass TR-Orders als SI vermehrt auftreten, LSX-Volumen sinkt und die Kursbildung stärker von TR-Handelsquellen bzw. Handelspartnern abhängt. Zudem wird der mögliche Einfluss neuer Börsenstrukturen (BÖAG) auf Kursentwicklung und Marktanteile erörtert.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,10 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,25 %. Euronext notiert im Plus, mit +0,14 %.

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.