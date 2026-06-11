SpaceX Aktie Kursverlauf vor Börsenstart deutlich im Plus - 11.06.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SpaceX investiert war, konnte einen Gewinn von +47,17 % verbuchen.

Die SpaceX Aktie kann am heutigen Handelstag um +16,54 % auf 192,00€ zulegen. Das sind +27,25 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +2,97 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 192,00€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um +47,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,17 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +47,17 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +47,17 % 1 Monat +47,17 % 3 Monate +47,17 % 1 Jahr +47,17 %

Stand: 11.06.2026, 14:13 Uhr

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie: Zeichnungspreis 135 USD, offizieller Handel in Frankfurt soll laut Deutsche Börse möglich sein. Im Fokus stehen Überzeichnung, Zuteilung und Handelbarkeit vor dem Start, Preisfindung sowie fundamentale oder technische Bewertungsaspekte und daraus resultierende Kursentwicklungen. Die Bewertungen werden als hoch diskutiert; außerdem im Raum: Handelswege, Gebühren und Zuteilungsfragen.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Bil. € wert.

SpaceX bringt diese Woche den größten Börsengang der Geschichte an die Börse – und gibt dabei nur 4 Prozent der Aktien aus. Wer zum Ausgabepreis zeichnet, kann die Eröffnungsrallye als kurzfristige Spekulation nutzen. Wer am ersten Handelstag über die Börse kauft, läuft danach einer monatelangen Freigabewelle hinterher.

Bitcoin hat die schwächste Woche seit dem FTX-Crash hinter sich – und nähert sich einer historisch kritischen Kursmarke. Ausgerechnet ein Milliarden-Börsengang könnte jetzt für Entspannung sorgen.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+5,31 % +47,17 % +8,44 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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