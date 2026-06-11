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    Binect AG verkauft 100% Binect GmbH an hpc DUAL Österreich

    Die Binect AG richtet sich strategisch neu aus: Der Verkauf der Binect GmbH an hpc DUAL Österreich markiert einen wichtigen Schritt für Aktionäre und digitale Zukunft.

    Binect AG verkauft 100% Binect GmbH an hpc DUAL Österreich
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Binect AG hat am 11.06.2026 notariell den Verkauf ihrer 100%-Beteiligung an der Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH abgeschlossen.
    • Aus dem Verkauf und der Rückführung von Darlehen fließen der Binect AG insgesamt rund EUR 6.300.000 zu; zusätzlich wurde ein Beratungsvertrag bis 31.12.2027 mit bis zu EUR 225.000 vereinbart.
    • Der Vollzug der Transaktion ist für den 1. September 2026 geplant, vorausgesetzt, alle Vollzugsbedingungen – darunter die Zustimmung der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 – sind erfüllt.
    • Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung vorschlagen, die Mittel nicht in neue operative Tätigkeiten zu investieren, sondern sie mittels Aktienrückkauf und Kapitalherabsetzung größtenteils an die Inhaber der 3.215.715 Aktien auszukehren.
    • hpc DUAL ist ein strategischer Branchenführer in Österreich (Dienst "BriefButler" wird von über 90% der österreichischen Gemeinden genutzt; ca. 1.900 Verwaltungen im DACH‑Raum setzen bereits auf die duale Zustellung) und verfolgt einen „Digital First“-Ansatz.
    • Begründung des Verkaufs: Für die Weiterentwicklung der Binect GmbH als eigenständigen Digital‑Player wären erhebliche Investitionen nötig gewesen; der Verkauf an einen strategischen Partner sichert das Geschäft und fördert die Digitalisierung der Zustellung.

    Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +34,81 % im Plus.
    25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7600EUR das entspricht einem Minus von -3,30 % seit der Veröffentlichung.


    Binect

    +34,07 %
    +34,48 %
    +29,14 %
    -25,98 %
    -20,53 %
    -34,35 %
    -52,81 %
    -86,59 %
    -90,67 %
    ISIN:DE000A3H2135WKN:A3H213
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