EZB erhöht erstmals seit 2023 die Leitzinsen
Für Sie zusammengefasst
- EZB erhöht Einlagenzins auf 2,25 Prozent erstmals
- Erste Zinserhöhung seit September 2023 in Frankfurt
- Anstieg auf 2,25 Prozent war von Experten erwartet
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank hebt erstmals seit September 2023 die Leitzinsen im Euroraum an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,0 Prozent auf 2,25 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Experten hatten dies im Schnitt erwartet./als/ben/DP/jha
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