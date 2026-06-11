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    Gefährliche Strategie

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    Argentinien steuert wieder auf einen Crash zu

    Der argentinische Peso taumelt: Nach einer kurzen Phase der Erholung nähert sich die Währung im Juni 2026 rasant ihren historischen Tiefständen. Das Land steht vor dem nächsten Finanzbeben.

    Für Sie zusammengefasst
    Gefährliche Strategie - Argentinien steuert wieder auf einen Crash zu
    Foto: wO-Gemini

    Der Optimismus zu Jahresbeginn ist verflogen. An den Finanzmärkten in Buenos Aires wächst die Nervosität, denn der argentinische Peso hat innerhalb weniger Wochen fast seine gesamten Gewinne des Jahres wieder abgegeben. Aktuell steuert die gebeutelte Währung mit schnellen Schritten auf psychologisch kritische Marken zu: Das Jahrestief bei rund 1.475 Peso je US-Dollar ist in greifbarer Nähe – und auch das historische Allzeittief von knapp 1.492 Peso rückt gefährlich nah.

    Hinter diesem plötzlichen Abwärtstrend steckt eine gefährliche Mischung aus globalem Druck, politischer Blockade und einer riskanten Strategie der Zentralbank. Der wohl massivste Treiber für die jüngste Schwäche ist die Kehrtwende der argentinischen Zentralbank. Um die Wirtschaft anzukurbeln und den Staatshaushalt zu entlasten, wurden die Leitzinsen im Frühjahr drastisch gesenkt. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Zinsen für Peso-Anlagen dadurch mit rund 20 Prozent unter der erwarteten Inflationsrate von etwa 23 Prozent liegen.

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    Für Anleger bedeutet das ein Verlustgeschäft. Während Nachbarländer wie Brasilien oder Peru ihre Zinsen hochhalten, um ihre Währungen zu schützen, entzieht Argentinien dem Peso selbst das Fundament. Die logische Konsequenz ist natürlich, dass Investoren ihre Pesos abstoßen und zurück in den sicheren US-Dollar flüchten. Nachdem der Peso Mitte April noch um die Marke von 1.350 je US-Dollar pendelte, waren es diese Woche bereits zeitweise mehr als 1.450 Peso.

    Gleichzeitig wächst der Zweifel an den radikalen Reformplänen von Präsident Javier Milei. Seine Gesetzesvorhaben stoßen im Kongress immer wieder auf heftigen Widerstand. Je länger sich das politische Tauziehen hinzieht, desto unruhiger werden die internationalen Märkte. Ohne die Gewissheit, dass Milei seine Spar- und Deregulierungspläne auch politisch durchsetzen kann, schwindet das Vertrauen ausländischer Geldgeber – Kapital fließt ab.

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    Ein weiterer, hochspannender Faktor kommt direkt aus der Notenbank selbst: Berichten zufolge hat sie sich im Mai merklich aus dem Devisen-Terminmarkt zurückgezogen. Zuvor hatte sie dort regelmäßig interveniert, um den Peso künstlich zu stützen. Analysten deuten diesen Rückzug laut Bloomberg als bewusste Entscheidung der Regierung: Ein schwächerer Peso hilft den heimischen Exporteuren (etwa in der wichtigen Agrarwirtschaft), deren Erlöse in US-Dollar abgerechnet werden. Zudem soll verhindert werden, dass der Peso real zu stark in das kommende Wahljahr geht.

    Die Strategie der kontrollierten Abwertung ist jedoch ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Wenn der Peso die historischen Tiefstände von 1475 und 1492 erst einmal durchbricht, droht die Psychologie des Marktes die Oberhand zu gewinnen. Die Angst vor einem unkontrollierten Crash könnte eine Verkaufslawine auslösen, die sich von der Zentralbank nicht mehr so leicht stoppen lässt. Das Vertrauen der argentinischen Bürger, die ohnehin jeden freien Peso sofort in harte US-Dollar umtauschen, steht einmal mehr auf der Kippe. Auf internationale Investoren kann Argentinien wohl auch nicht hoffen. Die werden das Land trotz der freundlichen Beziehungen zu den USA vorerst eher meiden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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