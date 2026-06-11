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    TotalEnergies will Windpark-Konzession bei Helgoland abgeben

    Für Sie zusammengefasst
    • TotalEnergies will Konzession für NSE2 zurückgeben
    • Gespräche über Rückgabe bislang erfolglos mit Behörden
    • Geplanter Windpark NSE2 1,5 GW nordwestlich Helgoland
    TotalEnergies will Windpark-Konzession bei Helgoland abgeben
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Entgegen früheren Angaben will der französische Öl- und Gaskonzern Totalenergies nun doch die Konzession für ein Windparkprojekt nordwestlich der Insel Helgoland zurückgeben und zudem eine Entschädigung erhalten. Gleichzeitig betonte das Unternehmen: "TotalEnergies hält weiterhin an der Entwicklung der übrigen Offshore-Wind-Konzessionen fest, die das Unternehmen besitzt."

    Gespräche zur Rückgabe der Konzession bislang nicht erfolgreich

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    Der Konzern habe seine zwischen 2023 und 2025 erworbenen deutschen Offshore-Wind-Konzessionen wegen Verzögerungen beim Netzanschluss überprüft, teilte das Unternehmen mit. Im Anschluss habe es Gespräche mit den deutschen Behörden aufgenommen, um die Bedingungen für eine Rückgabe der Konzession für das Projekt NordseeEnergies 2 (NSE2) festzulegen. "Diese Gespräche waren bislang nicht erfolgreich."

    Noch vor rund drei Wochen hatte TotalEnergies Medienberichte als "Behauptungen" zurückgewiesen, wonach der Konzern das Interesse an ersteigerten Flächen verloren und im Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) gedrängt habe, dass eine Möglichkeit zur Rückgabe von Flächen geschaffen werde. Damals erklärte TotalEnergies auf Anfrage, der Konzern wolle seine Offshore-Wind-Projekte in Deutschland realisieren.

    Windenergie-auf-See-Gesetz sieht Rückgabe nicht vor

    Nach früheren Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums dürfen Zuschläge dem Windenergie-auf-See-Gesetz zufolge nicht zurückgegeben werden. Wenn ein Käufer bestimmte Fristen nicht einhalte, müsse die Bundesnetzagentur aber einen Zuschlag widerrufen. Vertragsstrafen sind den Angaben zufolge möglich.

    TotalEnergies sucht nun nach eigenen Angaben bereits nach Wegen, "um eine Entschädigung für die negativen Auswirkungen zu erwirken, die sich aus den Verzögerungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zeitplänen für den Netzanschluss ergeben und das Projekt NSE2 betreffen". Zur Wahrung seiner Rechte aus der Konzession habe der Konzern am Donnerstag aber dennoch den Genehmigungsantrag für NSE2 eingereicht und die erste Rate in Höhe von 10 Prozent gemäß dem Lizenzvertrag geleistet.

    Windpark sollte 1,5 Gigawatt Leistung haben

    TotalEnergies hatte 2024 von der Bundesnetzagentur das Recht erhalten, das Projekt NSE2 zu entwickeln. Dieses liegt den Angaben zufolge rund 120 Kilometer nordwestlich der Nordseeinsel Helgoland und umfasst eine Fläche von rund 156 Quadratkilometern. Die geplante Leistung des Windparks sollte 1,5 Gigawatt betragen./klm/DP/jha

    TotalEnergies

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 78,74 auf Tradegate (11. Juni 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um -1,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 178,90 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,2260. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +8,57 %/+20,07 % bedeutet.





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