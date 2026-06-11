Lam Research Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 11.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Lam Research Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,61 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lam Research Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 292,50€, mit einem Plus von +4,61 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lam Research investiert war, konnte einen Gewinn von +54,59 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lam Research Aktie damit um -2,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lam Research +91,74 % gewonnen.

Lam Research Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,93 % 1 Monat +13,55 % 3 Monate +54,59 % 1 Jahr +257,14 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Stand: 11.06.2026, 14:32 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 365,79 Mrd. € wert.

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Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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