LPKF Laser & Electronics Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 11.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,63 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LPKF Laser & Electronics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,300€, mit einem Plus von +10,63 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in LPKF Laser & Electronics investiert war, konnte einen Gewinn von +155,17 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -16,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,34 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +228,01 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,28 % 1 Monat -30,34 % 3 Monate +155,17 % 1 Jahr +125,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 11.06.2026, 14:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursvolatilität der LPKF-Aktie und ob die Bewertung von Fundamentaldaten oder Charttechnik getragen wird. Kernpunkte sind Leerverkaufsquoten und Bundesanzeiger‑Hinweise, fallende Zuversicht sowie Diskussionen zu LIDE-Technologie, Solar-Anwendungen und Management-Kommunikation. Randthemen: Ramp-up ab 2027, Kapitalbedarf und mögliche Übernahmen; kurzfristige Gewinnchancen bleiben unsicher.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 497,28 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,87 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,65 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +2,48 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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