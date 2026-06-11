🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDO & CO AktievorwärtsNachrichten zu DO & CO

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    DO & CO Aktie weiter aufwärts - 11.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die DO & CO Aktie bisher um +7,74 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DO & CO Aktie.

    Besonders beachtet! - DO & CO Aktie weiter aufwärts - 11.06.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    DO & CO ist ein österreichischer Premium-Caterer mit Fokus auf Airline-Catering, Event- und Restaurantgastronomie. Kernleistungen: hochwertige Bordverpflegung, Hospitality bei Sport-/Business-Events, Gourmet-Restaurants. Starke Position im Premium-Airline-Segment. Wichtige Konkurrenten: gategroup, LSG Sky Chefs, SATS. USP: Premium-Positionierung, starke Markenpartner, hohe Service- und Qualitätsstandards.

    Wie hat sich die DO & CO-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die DO & CO Aktie notiert aktuell bei 192,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,74 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,80  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DO & CO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 192,00, mit einem Plus von +7,74 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die DO & CO Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,95 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DO & CO Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,44 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,48 % verloren.

    DO & CO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,89 %
    1 Monat -0,44 %
    3 Monate -4,95 %
    1 Jahr +0,56 %
    Stand: 11.06.2026, 14:33 Uhr

    Informationen zur DO & CO Aktie

    Es gibt 11 Mio. DO & CO Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 11.06. - SMI stark +1,85 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 11.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sodexo und Co.

    Sodexo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %.

    DO & CO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DO & CO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DO & CO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DO & CO

    +6,96 %
    +4,89 %
    -0,44 %
    -4,95 %
    +0,56 %
    +45,02 %
    +126,92 %
    +1.394,90 %
    ISIN:AT0000818802WKN:915210
    DO & CO direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DO & CO Aktie weiter aufwärts - 11.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die DO & CO Aktie bisher um +7,74 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DO & CO Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     