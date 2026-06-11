DO & CO Aktie weiter aufwärts - 11.06.2026

Die DO & CO Aktie notiert aktuell bei 192,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,74 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,80 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DO & CO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 192,00€, mit einem Plus von +7,74 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DO & CO ist ein österreichischer Premium-Caterer mit Fokus auf Airline-Catering, Event- und Restaurantgastronomie. Kernleistungen: hochwertige Bordverpflegung, Hospitality bei Sport-/Business-Events, Gourmet-Restaurants. Starke Position im Premium-Airline-Segment. Wichtige Konkurrenten: gategroup, LSG Sky Chefs, SATS. USP: Premium-Positionierung, starke Markenpartner, hohe Service- und Qualitätsstandards.

Obwohl sich die DO & CO Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,95 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DO & CO Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,44 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,48 % verloren.

DO & CO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,89 % 1 Monat -0,44 % 3 Monate -4,95 % 1 Jahr +0,56 %

Informationen zur DO & CO Aktie

Stand: 11.06.2026, 14:33 Uhr

Es gibt 11 Mio. DO & CO Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sodexo und Co.

Sodexo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %.

DO & CO Aktie jetzt kaufen?

Ob die DO & CO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DO & CO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.