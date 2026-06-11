AT & S Austria Technologie & Systemtechnik - Aktie zieht deutlich an - 11.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Mit einer Performance von +4,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 141,40€, mit einem Plus von +4,28 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +178,40 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -10,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,01 %. Im Jahr 2026 gab es für AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bisher ein Plus von +326,33 %.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,99 % 1 Monat +43,01 % 3 Monate +178,40 % 1 Jahr +672,73 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 11.06.2026, 14:33 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Dissemination of Financial Reports: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Release of Financial Reports AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release of a Financial report 11.06.2026 / 08:29 CET/CEST Announcement according to …

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?

Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.