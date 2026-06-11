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    Besonders beachtet!

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    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik - Aktie zieht deutlich an - 11.06.2026

    Am 11.06.2026 ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie, bisher, um +4,28 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie.

    Besonders beachtet! - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik - Aktie zieht deutlich an - 11.06.2026
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Mit einer Performance von +4,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 141,40, mit einem Plus von +4,28 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +178,40 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -10,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,01 %. Im Jahr 2026 gab es für AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bisher ein Plus von +326,33 %.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,99 %
    1 Monat +43,01 %
    3 Monate +178,40 %
    1 Jahr +672,73 %
    Stand: 11.06.2026, 14:33 Uhr

    Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 11.06. - SMI stark +1,85 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 11.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release of a Financial report


    EQS Dissemination of Financial Reports: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Release of Financial Reports AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release of a Financial report 11.06.2026 / 08:29 CET/CEST Announcement according to …

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    +4,57 %
    -10,99 %
    +43,01 %
    +178,40 %
    +672,73 %
    +354,55 %
    +274,14 %
    +1.115,70 %
    +913,07 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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