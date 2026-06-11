Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben überraschend viele Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Hilfsanträge legten in der vergangenen Woche um 4.000 auf 229.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Hilfsanträge auf 220.000 gerechnet.

Zuletzt waren die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung robust ausgefallen. Im Mai waren überraschend viele neue Stellen geschaffen worden. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt./jkr/jsl/jha/



