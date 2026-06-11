🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsOpenAI IPOvorwärtsNachrichten zu OpenAI

    Kampf um Unternehmenskunden

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Boom unter Druck: OpenAI bereitet sich auf harten Wettbewerb vor

    OpenAI prüft deutliche Preissenkungen für KI-Dienste. Hintergrund ist der wachsende Druck durch Anthropic und eine zunehmende Kostenskepsis bei Unternehmen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kampf um Unternehmenskunden - KI-Boom unter Druck: OpenAI bereitet sich auf harten Wettbewerb vor
    Foto: Dilara Irem Sancar - Anadolu

    OpenAI prüft offenbar deutliche Preisnachlässe für seine KI-Dienste, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen reagiert damit auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch den Rivalen Anthropic und auf die wachsende Zurückhaltung vieler Unternehmenskunden bei den Ausgaben für Künstliche Intelligenz.

    OpenAI denkt über niedrigere Preise nach

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Uber Technologies!
    Long
    63,28€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 12,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,86€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 11,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Informationen aus mit den Überlegungen vertrauten Kreisen erwägt OpenAI erhebliche Senkungen bei den sogenannten Tokens. Diese bilden die zentrale Abrechnungseinheit vieler KI-Anwendungen. Hintergrund ist die Erwartung, dass auch Anthropic seine Preise reduzieren könnte.

    Die Diskussionen befinden sich demnach noch in einem frühen Stadium. Dennoch zeigt die Debatte, wie intensiv der Wettbewerb zwischen den beiden führenden Anbietern inzwischen geworden ist.

    Unternehmen hinterfragen ihre KI-Ausgaben

    Viele Firmen haben zuletzt die hohen Kosten für KI-Anwendungen kritisiert. OpenAI-Chef Sam Altman räumte bei einer Veranstaltung ein, dass die Ausgaben mittlerweile "ein großes Problem" geworden seien.

    Zugleich kündigte er an: "Ich glaube, wir werden viele Möglichkeiten haben, den Menschen dabei zu helfen, mehr für weniger Geld zu bekommen"

    Deutliche Preisnachlässe könnten allerdings die Profitabilität der Branche weiter belasten. Sowohl OpenAI als auch Anthropic schreiben trotz stark steigender Umsätze weiterhin hohe Verluste. Ursache sind die enormen Rechenkosten, die für den Betrieb moderner KI-Systeme anfallen.

    Anthropic setzt OpenAI unter Druck

    Besonders im Geschäft mit Unternehmenskunden ist der Wettbewerb zuletzt schärfer geworden. Anthropic konnte stark von der Popularität seines Programmierwerkzeugs Claude Code profitieren. Das Produkt verbreitete sich rasant unter Softwareentwicklern und trug zu einem kräftigen Umsatzwachstum bei.

    Die Entwicklung verschärfte den Druck auf OpenAI. Das Unternehmen hat deshalb sein eigenes Programmierwerkzeug Codex stärker in den Mittelpunkt gerückt.

    Gleichzeitig mehren sich bei Kunden die Fragen nach dem tatsächlichen Nutzen der Investitionen. So erklärte ein Manager von Uber Anfang des Jahres, das Budget des Konzerns für autonome KI-Anwendungen bis 2026 sei bereits ausgeschöpft. Ein weiterer Unternehmensvertreter äußerte zuletzt Zweifel daran, ob sich Produktivitätsgewinne durch KI-gestützte Programmierung direkt in neue Kundenfunktionen übersetzen lassen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Börsenpläne rücken näher

    In der Technologiebranche wird inzwischen intensiv über den Trend des sogenannten "Tokenmaxxing" diskutiert. Gemeint ist die möglichst umfangreiche Nutzung von KI-Modellen, um Produktivität zu steigern – selbst dann, wenn der wirtschaftliche Nutzen nicht eindeutig nachweisbar ist.

    Ein möglicher Preiskrieg könnte damit zu einem wichtigen Belastungstest für die Geschäftsmodelle von OpenAI und Anthropic werden. Investoren beobachten seit Langem das Risiko, dass Kunden vergleichsweise leicht zwischen den Anbietern wechseln können.

    Die Frage gewinnt zusätzlich an Bedeutung, weil beide Unternehmen auf einen Börsengang zusteuern. OpenAI hat nach Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens bereits vertraulich Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Laut einem internen Slack-Beitrag stellte Altman einen Gang an die Börse "innerhalb des nächsten Jahres" in Aussicht.

    Gleichzeitig betonte das Unternehmen in seiner Einreichung, dass es noch Vorhaben gebe, die sich als privates Unternehmen leichter umsetzen ließen. Weitere Details nannte OpenAI nicht.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kampf um Unternehmenskunden KI-Boom unter Druck: OpenAI bereitet sich auf harten Wettbewerb vor OpenAI prüft deutliche Preissenkungen für KI-Dienste. Hintergrund ist der wachsende Druck durch Anthropic und eine zunehmende Kostenskepsis bei Unternehmen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     