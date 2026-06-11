🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPlatin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Platin

    Startet jetzt der Abverkauf?

    677 Aufrufe 677 0 Kommentare 0 Kommentare

    Platinpreis verliert den Halt: Wird Platin zum Vorboten für Gold und Silber?

    Die Korrektur im Edelmetallsektor nähert sich ihrem großen Finale. Gold, Silber oder auch Platin geraten immer stärker unter Druck. Kommt es zu einem gewaltigen Abverkauf? Der Platinpreis verliert bereits den Halt.

    Für Sie zusammengefasst
    Startet jetzt der Abverkauf? - Platinpreis verliert den Halt: Wird Platin zum Vorboten für Gold und Silber?
    Foto: AdobeStock

    Platinpreisentwicklung aktuell – „Weihnachts-Rallye“ komplett abverkauft

    Als der Platinpreis im Dezember des vergangenen Jahres die 1.750 US-Dollar überwinden konnte, öffnete sich dem Edelmetall die Tür für eine gewaltige Rallye. Kurzzeitig kam sogar die Marke von 3.000 US-Dollar in Reichweite. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten den Vorstoß über die 3.000 US-Dollar. Der Platinpreis kippte nach unten. 

    Die 1.750 US-Dollar gerieten zuletzt erneut in den Fokus des Marktes. Platin vermochte es in den letzten Wochen und Monaten nicht, sich gegen die Ausweitung der Korrektur zu stemmen. Dennoch gab es berechtigte „Hoffnungen“ im Platinmarkt, dass die außerordentlich wichtige Marke von 1.750 US-Dollar dem Druck würde standhalten können. Mittlerweile haben sich die Hoffnungen zerschlagen. Der Rücksetzer unter die 1.750 US-Dollar könnte den Abverkauf ausgelöst haben – die nächsten Tage werden es zeigen müssen. Dass das Verkaufssignal jedoch bereits mit Vehemenz seine Wirkung entfaltet, lässt zumindest nicht viel Gutes erwarten. Vergleichbar sind die aktuellen Konstellationen bei Gold und auch Silber

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Barrick Mining Corp!
    Long
    33,45€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 8,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,31€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 8,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Während Gold, Silber oder auch Platin wichtige Unterstützungen aufgeben mussten und dadurch weitere Abgaben provozieren, präsentiert sich Kupfer unverändert in robuster Verfassung. Man ist fast geneigt zu sagen, dass der Kupferpreis vor Stärke strotzt. 

    Barrick Mining-Aktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Barrick Mining-Aktie im Wert von 50 Euro!


    Platin – Prognose macht Anleger nervös, aber

    Die Aussicht auf weiter fallende Preisnotierungen bei Platin mag verunsichern und nervös machen. Aufgrund der aktuellen charttechnischen Konstellation muss mit einer Bewegung auf 1.500 US-Dollar gerechnet werden. Auch ein Anlaufen der 1.250 US-Dollar kann nicht ausgeschlossen werden.

    Da aber der Platinmarkt ein strukturelles Defizit aufweist, sieht es unter fundamentalen Aspekten gar nicht so schlecht aus. Nach drei Defizitjahren geht das World Platinum Investment Council in einer aktualisierten Prognose auch für 2026 von einem Defizit aus. Dieses Mal in Höhe von 297.000 Unzen Platin. Und auch 2027 ist mit der Fortsetzung der defizitären Phase am Platinmarkt zu rechnen. 

    Fazit - Wird Platin zum Vorboten für Gold und Silber?

    Platin hat eine wichtige Unterstützung unterschritten. Das könnte auch Gold und Silber noch drohen. So wäre für Gold der Verlust der 4.000 US-Dollar ein herber Rückschlag. Der Silberpreis sollte tunlichst nicht unter die 60 US-Dollar abtauchen. Insofern könnte der Rücksetzer von Platin unter die 1.750 US-Dollar durchaus eine weitere Ausdehnung der Preisschwäche bei Gold und Silber ankündigen. Doch auch für Platin gilt, wie für Gold und Silber auch: Auf mittlere und lange Sicht wäre ein Abverkauf bzw. ein reinigendes Gewitter nicht das schlechteste Szenario, um den Boden für die nächste Preisrallye zu bereiten. Und so dürften gerade für antizyklisch agierende, meinungsstarke Anleger und Investoren spannende Handelstage anbrechen.  

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Startet jetzt der Abverkauf? Platinpreis verliert den Halt: Wird Platin zum Vorboten für Gold und Silber? Die Korrektur im Edelmetallsektor nähert sich ihrem großen Finale. Gold, Silber oder auch Platin geraten immer stärker unter Druck. Kommt es zu einem gewaltigen Abverkauf? Der Platinpreis verliert bereits den Halt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     