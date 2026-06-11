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    ROUNDUP 2

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    Trump droht mit 'vollständiger Kontrolle' über Irans Öl

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohung Trumps zur Übernahme der Insel Kharg angekündigt
    • Kontrolle über Irans Öl und Gasmärkte angestrebt
    • Angekündigte schwere Nachtangriffe gegen den Iran
    ROUNDUP 2 - Trump droht mit 'vollständiger Kontrolle' über Irans Öl
    Foto: Emphyrio - pixabay

    (neu: Trump 2. Absatz.)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.

    Trump sprach in einem Telefonat mit dem US-Sender Fox News von "größeren" und "schlagkräftigeren" Bombardierungen, die kommen würden. Zugleich sagte er, er wolle keine Bodentruppen im Land - sprach dann aber auch davon, das man theoretisch eine kleine Gruppe schicken könnte. Der Iran sei erledigt.

    Damit erhöht die US-Regierung den Druck auf den Iran in den stockenden Gesprächen um ein mögliches Rahmenabkommen über ein Ende des Krieges. Das Abkommen würde zunächst vertiefte Verhandlungen bedeuten. Obwohl eine Waffenruhe gilt, kam es in den vergangenen Tagen zu heftigen Angriffen. Am Wochenende beschossen sich der Iran und Israel gegenseitig, in der Nacht zu Mittwoch und Donnerstag attackierten sich der Iran und die USA.

    Auf der Insel Charg im Persischen Golf befindet sich Irans wichtigster Ölhafen. Dort wird fast der gesamte Ölexport der Islamischen Republik umgeschlagen. Sie ist daher von strategisch großer Bedeutung./rin/DP/men






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