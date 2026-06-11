Trump droht mit 'vollständiger Kontrolle' über Irans Öl
- Trump droht Übernahme der wichtigen Insel Kharg
- Anspruch auf vollständige Kontrolle von Öl und Gas
- Drohung schwerer nächtlicher Angriffe auf den Iran
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an./rin/DP/stk
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Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher
Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz: