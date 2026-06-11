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    Aktien New York Ausblick

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    Brüchige Erholung - Trump droht Iran - Oracle schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump droht Iran, Aktienerholung steht auf Probe
    • Ölpreise drehten und zogen zuletzt wieder an
    • Halbleiter stark, Oracle verliert, Intel Aufwertung
    Aktien New York Ausblick - Brüchige Erholung - Trump droht Iran - Oracle schwach
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran könnten am Donnerstag die zunächst erwartete Erholung am Aktienmarkt auf die Probe stellen. Die Ölpreise drehten und legten zuletzt wieder zu. Trump drohte erneut mit Angriffen und der Einnahme der für die Ölindustrie Irans wichtigen Insel Kharg.

    Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn aber immer noch 0,7 Prozent höher auf 28.716 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex hatte am Vortag rund 2 Prozent eingebüßt und erneut unter Gewinnmitnahmen im heiß gelaufenen Halbleitersektor gelitten. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG am Donnerstag mit rund 0,5 Prozent im Plus bei 50.148 Zählern.

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    Das jüngste Muster mit Gewinnen im Halbleitersektor und gleichzeitigen Verlusten im Softwarebereich zeigte sich einmal mehr. Oracle etwa sackten vorbörslich um rund 10 Prozent ab, nachdem der Softwarehersteller am Vorabend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorgelegt hatte und Marktteilnehmer mit einem enorm hohen Kapitalbedarf irritiert hatte. Der Firma stünden nach wie vor hohe Geldabflüsse bevor, um die Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand aufzubauen, schrieben die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge.

    Die höheren Ausgaben von Oracle für Rechenzentren setzten Anleger wiederum gleich mit einer weiter kräftigen Nachfrage nach Halbleitern, sodass Chip-Aktien wieder auf dem Vormarsch sind. Marvell , Applied Materials oder Intel gewannen jeweils mehr als 4 Prozent. Die Bank of America stufte Intel zudem doppelt hoch von "Underperform" auf "Buy". Analyst Vivek Arya ist optimistischer geworden für die Chancen der Kalifornier in den Bereichen Prozessoren und Auftragsfertigung./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 452,0 auf Tradegate (11. Juni 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -20,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 447,86 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,40USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +22,75 %/+106,75 % bedeutet.





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