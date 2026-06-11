Inturai veröffentlicht Update in Bezug auf seine kommerziellen und produktbezogenen Fortschritte

- Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Projektverhandlungen in den Bereichen Einzelhandel, Bauwesen, Altenpflege, Sicherheit, Transport und Verteidigung. Mehrere Projekte sind bereits in die bezahlte Implementierungsphase übergegangen.

- Jedes Projekt läuft auf einer einzigen Plattform, auf der die Partner ihre eigenen Lösungen entwickeln und einsetzen, sodass ein einziges Produkt viele Märkte bedienen kann.

- Die Einnahmen stammen aus wiederkehrenden, margenstarken Softwarelizenzen. Sie steigen, sobald Projekte in die bezahlte Implementierungsphase übergehen.

Vancouver, British Columbia – 11. Juni 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) baut seine kommerziellen Projekte in den Bereichen Gesundheitswesen, Sicherheit und Verteidigung in mehreren internationalen Märkten aus. Einige dieser Projekte gehen von der Demonstrationsphase in die kostenpflichtige Bereitstellungsphase über.

Jedes Projekt wird über dieselbe Plattform bereitgestellt. Das Unternehmen wandelt herkömmliche Funk- und WLAN-Signale in Echtzeitdaten um. Diese liefern Informationen zu Anwesenheit, Bewegung, Aktivität und Vitalparametern. Das Unternehmen ermöglicht seinen Partnern, auf dieser Grundlage eigene Lösungen zu entwickeln und zu betreiben. So kann sich das Unternehmen auf ein einziges Produkt konzentrieren, während die Partner es in die ihnen bekannten Märkte einbringen. Dies prägt auch die Art der Umsatzgenerierung: wiederkehrende, margenstarke Softwarelizenzen, die so lange gültig sind, wie die Plattform genutzt wird. Da die Projekte zunehmend in kostenpflichtige Lösungen übergehen, erwartet das Unternehmen eine wachsende Basis wiederkehrender Umsätze.

Projekt-Highlights

Ein Überblick über die aktuellen Aktivitäten in den verschiedenen Branchen des Unternehmens:

Verteidigung

Militärdienstleister in Kanada nutzen die Hardware und streben kostenpflichtige Projekte an. Dabei kommen DUO-1-Geräte für die Aktivitätserkennung durch Wände hindurch, Such- und Rettungsaktionen sowie die Überwachung von Vitalparametern in umkämpften Umgebungen zum Einsatz.