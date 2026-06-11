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    10.000 Meter geplant

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    Brixton Metals startet große Kupfer-Gold-Bohrkampagne 2026 auf Thorn

    Brixton Metals startet auf Thorn ein voll finanziertes 10.000-Meter-Bohrprogramm: Camp Creek, Trapper und neue Porphyrziele sollen wachsen und die Grundlage für erste Ressourcenschätzungen schaffen.

    10.000 Meter geplant - Brixton Metals startet große Kupfer-Gold-Bohrkampagne 2026 auf Thorn

    Brixton Metals (TSXV: BBB / WKN A1J09P) hat die diesjährige Bohrsaison auf dem vollständig kontrollierten Thorn-Projekt in British Columbia eingeläutet. Das durchfinanzierte 10.000-Meter-Programm zielt darauf ab, bekannte Kupfer- und Goldsysteme zu erweitern, neue Porphyrzentren zu erproben und belastbare Daten für künftige Ressourcenschätzungen zu generieren.

    Im Fokus stehen zunächst Arbeiten am Porphyr-Epithermalsystem Camp Creek, wo Anfang Juni bereits knapp 250 Bohrmeter absolviert wurden. Das System umfasst eine oberflächennahe, hochsulfidische Goldzone sowie einen tieferen, noch in mehrere Richtungen offenen Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Porphyr. Die aktuellen Bohrungen sollen die flacheren Gangsysteme in der Fläche ausdehnen und strukturell besser definieren. Gleichzeitig sammelt Brixton geometallurgische Daten, um Erstressourcen für beide Mineralisierungsbereiche auf Camp Creek vorzubereiten.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den im Vorjahr entdeckten Kupfer-Gold-Porphyrsystemen Catalyst und Tempest. Beide Zonen weisen Mineralisierungen bis in Tiefen von über 500 Metern auf. Geophysikalische und geochemische Erhebungen deuten auf ausgedehnte Systeme innerhalb des nordöstlich verlaufenden Camp-Creek-Korridors hin. Um die Zielgebiete weiter einzugrenzen, führt das Unternehmen derzeit eine hochauflösende Drohnen-Magnetikmessung durch. Parallel dazu sind auf dem Goldziel Trapper weitere Infill- und Step-out-Bohrungen geplant, die ebenfalls als Grundlage für eine erste Ressourcenschätzung dienen sollen.

    Im östlichen Projektteil untersucht Brixton Metals zudem einen potenziellen Porphyrkorridor mit den Zielen Sentinel, Icy, Val und Bing. Am weitesten fortgeschritten ist dabei Sentinel, das durch großflächige Alterationen, Stockwork-Adern und Kupfergehalte von bis zu 1,54 Prozent in Oberflächenproben definiert ist. Icy und Bing, die teilweise in den 1960er Jahren historisch bebohrt wurden, zeigen vergleichbare porphyrtypische Merkmale. Neue geochemische und geophysikalische Arbeiten sollen im laufenden Jahr die Geometrie dieser Ziele präzisieren.

    Insgesamt forciert Brixton Metals mit dem aktuellen Programm die systematische Weiterentwicklung des Projekts und treibt insbesondere Camp Creek und Trapper zielstrebig in Richtung einer formellen Ressourcendefinition voran.

     

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