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    Nvidias nächster KI-Coup

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    Nvidia zündet Gesundheits-Offensive: Ärzte bekommen KI-Hilfe

    Nvidia treibt seine Gesundheits-Offensive voran: Mit Abridge entsteht eine KI, die Arztgespräche versteht und Kliniken verändern könnte.

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    Nvidias nächster KI-Coup - Nvidia zündet Gesundheits-Offensive: Ärzte bekommen KI-Hilfe
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    Nvidia arbeitet mit Abridge, dem Hersteller einer KI-Notiz-App für Ärzte, zusammen, um ein speziell auf das Gesundheitswesen zugeschnittenes Modell künstlicher Intelligenz zu trainieren und damit seinen Vorstoß in diesem Sektor fortzusetzen. Das KI-Modell ist laut den Unternehmen für klinische Gespräche konzipiert und wird ausschließlich innerhalb der Abridge-Plattform eingesetzt, um Aufgaben wie die klinische Entscheidungsunterstützung und die Dokumentation zu verbessern. 

    Laut Kimberly Powell, Vizepräsidentin für Gesundheitswesen bei Nvidia, wird das Modell auch mit Nvidias Suite für offene Modelle namens Nemotron trainiert. Offene Modelle können in der Regel kostenlos heruntergeladen und angepasst werden, während echte Open-Source-Modelle vollen Zugriff auf Trainingsdaten und Quellcode ermöglichen.

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    Powell sagte: "Es besteht nun die Möglichkeit, diese Modelle zu nehmen und sie mit dieser klinischen Expertise in einem viel früheren Stadium der Modellentwicklung anzupassen." Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund verstärkter Investitionen von Technologiekonzernen und KI-Laboren in den Gesundheits- und KI-Sektor. Letzte Woche kündigte Microsoft eine Kooperation mit der Mayo Clinic an, um ein KI-Modell für den Gesundheitsbereich zu entwickeln, das auf die klinischen Daten der Mayo Clinic zurückgreift. Sowohl OpenAI als auch Anthropic bieten eigene digitale Gesundheitslösungen für Verbraucher und Gesundheitsdienstleister an.

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    Für Nvidia ist die Zusammenarbeit mit Abridge ein Beispiel dafür, wie die offenen Modelle des Unternehmens im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften eingesetzt werden können, so Powell. Die offenen Modelle des Chip-Giganten ließen sich zudem individuell an Bereiche wie die Wirkstoffforschung, Medizintechnik und digitale Gesundheit anpassen, erklärte sie. Powell fügte hinzu: "Nvidia ist bekannt dafür, das KI-Unternehmen zu sein, das mit jedem anderen KI-Unternehmen zusammenarbeitet."

    Im Rahmen ihrer gemeinsamen Arbeit wird Abridge seine anonymisierten klinischen Daten nutzen, um die Nemotron-Modelle weiter zu trainieren und anzupassen, sagte Dr. Shiv Rao, Mitbegründer und Geschäftsführer des Startups. Er sagte: "Generische Modelle sind leistungsstark, aber klinische Intelligenz – sie muss erst trainiert, geformt und anhand realer Bedingungen evaluiert werden. Das ist Gegenstand vieler unserer ersten Experimente und unserer Arbeit mit dem Nemotron-Team."

    Das in San Francisco ansässige Unternehmen Abridge sammelte letztes Jahr 300 Millionen US-Dollar an Investorengeldern ein und wurde dadurch mit 5,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Abridge wurde 2018 gegründet und bietet sogenannte Ambient-Listening-Technologie an, die die Kommunikation zwischen Arzt und Patient aufzeichnet und die Gespräche anschließend transkribiert. 

    Das neue KI-Modell, das voraussichtlich noch in diesem Jahr einsatzbereit sein wird, ist eines von vielen, die Abridge für seine Plattform nutzt, so Davis Liang, Leiter der angewandten Wissenschaften des Startups. Abridge hatte zuvor ein eigenes Spracherkennungsmodell trainiert, da Modelle von Drittanbietern nicht für den Krankenhausalltag und die medizinische Sprachverarbeitung optimiert waren, erklärte Liang.

    Ein Grund dafür, dass Abridge mit Nvidias offenen Modellen arbeitet, sind die Kosten. Kleinere, speziell entwickelte offene Modelle sind laut Liang in der Regel günstiger als proprietäre Modelle und können auf Abridges eigener Hardware eingesetzt werden. Dr. Joon Lee, Geschäftsführer von Emory Healthcare in Georgia, gab bekannt, dass er die Plattform von Abridge für die über 3.000 Ärzte des Gesundheitssystems eingeführt hat. Lee erwartet, dass das neue Modell von Abridge und Nvidia die Entwicklung von Umgebungsgeräusch-Technologien beschleunigen wird.

    Mit zunehmender Komplexität der Technologie besteht das Potenzial, dass sie sich zu einem Entscheidungshilfesystem entwickelt, während die Ärzte aktuell ihre Patienten behandeln. Lee sagte: "Das Gespräch zwischen Arzt und Patient steht im Mittelpunkt vieler Entscheidungsprozesse und des Informationsaustauschs. Ich freue mich über die Möglichkeit, dass Informationen zunehmend in Echtzeit verfügbar sein werden."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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