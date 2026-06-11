Deutsche Börse-News
SpaceX-IPO: Direkt zum US-Start auch an der Deutschen Börse
- Taggleiche Einbeziehung erlaubt Handel in Frankfurt
- Nasdaq-Referenzpreis bestimmt Handel an Xetra
- IPO-Start kann Verzögerungen und Schwankungen
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Wenn SpaceX am Freitag, 12. Juni 2026, in den USA an die Börse geht, kannst du die Aktie zeitgleich auch auf dem Frankfurter Parkett handeln. Möglich macht das die taggleiche Einbeziehung in den Handel.
11. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Mit dem geplanten Börsengang des US-Raumfahrt- und Satellitenunternehmens SpaceX (US84615Q1031) deutet sich einer der größten IPOs der Börsengeschichte an. Die Preisfestsetzung für den Emissionspreis für das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX soll am Donnerstag, 11. Juni 2026, erfolgen. Der Börsenstart an der Nasdaq ist für Freitag, 12. Juni 2026, ab 9:30 Ortszeit geplant. Das entspräche 15:30 in Deutschland. Als Ticker wird "SPCX" genannt.
Handelsstart kann länger dauern
Vor dem Handelsstart muss die Nasdaq die Aktien zulassen. Erst danach kann es zur ersten Preisfeststellung kommen. Voraussetzung ist also, dass der Börsengang wie geplant durchgeführt wird, der Emissionspreis feststeht und in den USA tatsächlich ein erster Kurs zustande kommt. Das hat an US-Börsen in der Vergangenheit durchaus länger gedauert als hierzulande. Beim Börsengang wird dort ein anderes Verfahren für die Preisermittlung angewandt. Beim chinesischen Internetunternehmen Alibaba dauerte es mehr als zwei Stunden, bis der erste Preis gefunden war. Auch der Facebook-Börsengang verlief turbulent, und bei Snap dauerte es 2017 rund eine Stunde. An der Deutschen Börse wird der erste Preis in der Regel deutlich schneller festgestellt.
Zügig im Handel an Deutsche Börse Xetra und Deutsche Börse Frankfurt
Unabhängig von der jeweiligen persönlichen Einschätzung der Chancen und Risiken eines Investments in SpaceX ist vor allem die dahinterstehende Marktinfrastruktur bemerkenswert: Man muss als hiesige Anlegerin oder hiesiger Anleger nicht zwingend direkt an der Nasdaq handeln. Durch die im Besten Fall taggleiche Einbeziehung kann die SpaceX-Aktie unmittelbar nach dem US-Handelsstart auch auf den beiden Marktplätzen der Deutschen Börse gekauft und verkauft werden. Wer nicht beim IPO selbst zum Zug kommt, hat die Möglichkeit die Aktie grundsätzlich nach der Erstnotiz über den Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen - sofern die Preisfeststellung erfolgt ist und ausreichend Liquidität vorhanden ist.
Taggleiche Einbeziehung erklärt
Bei einer taggleichen Einbeziehung wird eine Aktie, die an ihrem Heimatmarkt erstmals notiert wird, am selben Tag auch in den Handel an den hiesigen Börsen einbezogen. Die Deutsche Börse ermöglicht dann den Handel parallel zum Heimatmarkt.
Als Heimatmarkt gilt die Börse, an der ein Unternehmen sein Erstlisting hat und deren Transparenzregeln es erfüllt. Dort ist üblicherweise auch das Handelsvolumen am größten. Der dort entstehende Kurs dient anderen Handelsplätzen häufig als Referenzpreis.
Viele ausländische Aktien im Angebot
In Frankfurt werden neben deutschen Standardwerten zahlreiche internationale Aktien gehandelt. Viele davon haben ihren Heimatmarkt im Ausland und wurden von Spezialisten in den Handel einbezogen. Diese Werte werden im Quotation Board geführt, das keine zusätzlichen Transparenzpflichten für die Unternehmen mit sich bringt.
Mehr Infos über die Markstruktur der Deutschen Börse
Die Bandbreite reicht von großen US-Technologiewerten bis hin zu kleineren internationalen Unternehmen. Können Originalaktien nicht direkt gehandelt werden, kommen mitunter Depository Receipts,
kurz DRs, zum Einsatz. Diese Austauschscheine stehen für hinterlegte Aktien. Einige wenige Unternehmen verfügen zudem über ein duales Listing, sind also an mehreren Börsen direkt notiert. Weitere
Information zu Depository Receipts
Was beim SpaceX-IPO beachtet werden sollte
Ein Börsengang dieser Größenordnung bekommt viel Aufmerksamkeit. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Einstieg einfach oder günstig ist. Gerade bei sehr gefragten IPOs kann der erste Börsenkurs deutlich über dem Emissionspreis liegen. Zudem können die Kurse in den ersten Handelsstunden stark schwanken.
Das bedeutet: Die taggleiche Einbeziehung schafft Zugang zum Handel auf Xetra und in Frankfurt. Sie sagt aber nichts darüber aus, ob die SpaceX-Aktie zum Start fair bewertet ist, wie liquide der Handel tatsächlich sein wird oder ob sich ein Einstieg unmittelbar nach dem Börsendebüt lohnt. Der Referenzpreis entsteht zunächst am Heimatmarkt Nasdaq - und daran orientiert sich auch der Handel an anderen Börsen.
Gerade große und stark beachtete IPOs zeigen, wie unterschiedlich ein Börsendebüt verlaufen kann. Auch bei einem IPO wie dem von SpaceX kann es am ersten Handelstag zu Verzögerungen, starken Schwankungen oder einem Handelsstart kommen, der anders ausfällt als erwartet.
11. Juni 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,13 % und einem Kurs von 176,5 auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +47,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Für alle die es interessiert. Das ist die Zeichnungsmaske bei flatex (in USD):
"Vorausgesetzt einer Zuteilung:
Die Aktien werden automatisch bei der inländischen Lagerstelle eingebucht. Für einen Handel werden Ihnen deutsche Börsenplätze zur Verfügung stehen. Sollten Sie dennoch wünschen Ihre Aktien an der Nasdaq zu handeln, kontaktieren Sie uns und wir führen für Sie eine kostenlose Umlagerung an die internationale Lagerstelle durch."
Im Börsenprospekt von Elon Musks Unternehmen SpaceX gibt es eine besonders schöne Stelle. Elon Musk soll eine Milliarde Aktien von SpaceX erhalten, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Eine davon: Auf dem Mars lebt eine Kolonie mit mindestens einer Million Einwohnern. Wenige Tage vor dem für Freitag erwarteten Börsengang deutet sich an, dass dieser Teil nicht der ambitionierteste an dem Projekt ist.
Zum Ausgabefestpreis von 135 Dollar je Aktie sammelt SpaceX 75 Milliarden Dollar ein – Rekord. Doch folgt man den Rechnungen einiger Analysten, müsste der Preis pro Aktie zwischen 60 und 103 Dollar liegen.
Morningstar berechnet einen Unternehmenswert von 780 Milliarden Dollar, Pitchbook von 1,15 Billionen Dollar und Aswath Damodaran von der New York University, der „Dekan der Unternehmensbewertung“, einen Wert von 1,35 Billionen Dollar. Musk dagegen setzt den Wert bei 1,77 Billionen an.
Vier Risiken stechen besonders hervor:
SpaceX ist defizitär: Allein im vergangenen Quartal verzeichnete es einen Nettoverlust von 4,3 Milliarden Dollar. Setzt man den Umsatz ins Verhältnis zur Bewertung, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast 100. Beim wertvollsten Konzern der Welt, Nvidia, liegt es bei 23.
SpaceX sind eigentlich vier Unternehmen: Was Musk an die Börse bringen will, ist eher ein schillerndes Etikett als ein kohärentes Unternehmen. Unter SpaceX firmieren ein Raketengeschäft, das Satelliteninternet Starlink, die KI Grok und X. Wirklich profitabel ist nur Starlink.
SpaceX ist bei KI abgeschlagen: Die KI Grok ist hinter den Modellen von OpenAI, Anthropic und Google technologisch weit abgeschlagen.
SpaceX trickst sich an die Börse: Indexanbieter wie Nasdaq und FTSE Russell ändern ihre Regeln, damit sie SpaceX schnell aufnehmen können. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind dann gezwungen, SpaceX-Aktien entsprechend ihrer Gewichtung in den Indizes zu kaufen.
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Ein Erfolg dürfte es zunächst dennoch werden, die Aktie soll vierfach überzeichnet sein. SpaceX übrigens ist entspannter als mancher Anleger: Mit Gewinnen ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen, schreibt das Unternehmen. Mit der Besiedlung des Mars aber natürlich auch nicht, meint das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):
Preis der Aktie willkürlich vom Chef persönlich festgelegt
Instis halten denAusgabepreis für völlig überzogen
Massive Werbung um private Anleger
Aufweichung der Indexregeln
Langjährige Verluste erwartet
und zuletzt Elon Musk!
Das ist alles darauf ausgelegt, um die privaten Anleger auszunehmen. In 12 Monaten steht hier ein Kurs im unteren zweistelligen Bereich.