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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 11.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle: Cloudumsatz steigt stark, Aktie sackt ab
    • Frasers bietet 38 Euro je Aktie für Hugo Boss
    • Anthropic Chef fordert staatliche Eingriffsbefugnis
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 11.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Oracle legt kräftig zu - Hoher Kapitalbedarf - Aktie sackt ab

    AUSTIN - Der US-Software- und Datacenter-Konzern Oracle bekommt weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur (etwa KI-Rechenzentren) wuchsen im vierten Quartal auf 5,8 Milliarden US-Dollar (rund 5,0 Mrd Euro), wie der SAP -Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Das waren 93 Prozent als ein Jahr zuvor und damit leicht mehr als von Experten geschätzt. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag dennoch zuletzt um 7,2 Prozent auf 186,63 Dollar deutlich nach.

    ROUNDUP: Großaktionär Frasers will Hugo Boss übernehmen - Aktie steigt deutlich

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    METZINGEN - Der Großaktionär Frasers Group will den schwäbischen Modehersteller Hugo Boss übernehmen. Frasers will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, wie das Unternehmen bereits am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das Angebot gilt für alle Aktien, die Frasers nicht bereits besitzt. Zuletzt kamen die Briten nach eigenen Angaben auf einen direkten Anteil von gut 26 Prozent. An der Börse kam das gut an.

    ROUNDUP: Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron machen

    LINZ - Der Großaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis solle bei 23,50 Euro je Aktie liegen, hieß es am Mittwochabend von Kontron im österreichischen Linz. Darüber sei das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen von Ennoconn unterrichtet worden. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an.

    Mercedes-Benz will Rüstungsgeschäft ausbauen

    STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz sieht weiteres Potenzial für Spezialfahrzeuge im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Produktionsvorstand Michael Schiebe sagte laut Mitteilung in Stuttgart: "Der Anteil von Fahrzeugen und Fahrgestellen für Sicherheits-, Rettungs- und Verteidigungszwecke liegt aktuell noch unter einem Prozent unseres Gesamtabsatzes." Man sehe hier jedoch ein strategisches Entwicklungsfeld, das man aktiv und in Kooperation mit Partnern gestalten werde. Mercedes-Benz produziert seit über 45 Jahren entsprechende modifizierte Fahrzeuge.

    IPO: Was den SpaceX-Börsengang besonders macht

    AUSTIN - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen - und doch will sie zum Börsenstart fast 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar wird es zudem der größte Börsengang, den es bisher gab. Und nach dem für Freitag erwarteten Handelsstart könnte die Bewertung angesichts der hohen Nachfrage noch weiter steigen.

    Anthropic-Chef: Regierung sollte riskante KI stoppen können

    SAN FRANCISCO - Der Chef der KI-Firma Anthropic hat sich dafür ausgesprochen, dass Regierungen gefährliche Künstliche Intelligenz stoppen können sollten. Leistungsstarke KI-Modelle müssten auf Risiken geprüft werden, forderte Dario Amodei in einem Blogbeitrag. Dabei solle es um Bereiche wie Cybersicherheit, Biowaffen und einen möglichen Verlust der Kontrolle über die Systeme gehen. Das umfasse auch eine automatisierte Weiterentwicklung der Software, die diese Risiken verstärken könnte.

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 47,43 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +47,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..





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    Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles starke Quartalszahlen und hohes Cloud-/OCI‑Wachstum mit angehobener EPS‑Prognose, aber zugleich um heftige nachbörsliche Kursverluste. Diskutiert werden hohe Investitionen und gestiegene Verschuldung für KI‑Rechenzentren, höhere Zinsbelastung, überzogene Markterwartungen/Valuation sowie der allgemeine Tech‑Druck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.

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