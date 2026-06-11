RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen gemischten Bericht für das vierte Geschäftsquartal. Der Umsatz im Cloud-Bereich bleibe hinter dem Analystenkonsens zurück. Er hob außerdem noch eine geplante Erhöhung der Investitionen hervor./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,47 % und einem Kurs von 155,7EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
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