RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen gemischten Bericht für das vierte Geschäftsquartal. Der Umsatz im Cloud-Bereich bleibe hinter dem Analystenkonsens zurück. Er hob außerdem noch eine geplante Erhöhung der Investitionen hervor./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,47 % und einem Kurs von 155,7EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.





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