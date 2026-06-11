Indonesien taumelt in einen unkontrollierbaren Crash

Der Kern der Krise ist untrennbar mit der aggressiven "Big Growth“-Fiskalpolitik von Präsident Prabowo Subianto verbunden. Das rücksichtslose Festhalten an astronomisch teuren Prestigeprojekten hat die Staatskassen ausgehöhlt. Allen voran steht der Bau der neuen Hauptstadt Nusantara mitten im Dschungel von Borneo, deren geschätzte Kosten von 35 Milliarden US-Dollar mangels internationaler Privatinvestoren nun fast vollständig am indonesischen Steuerzahler hängen. Zusammen mit der massiven Aufrüstung der Armee und ineffizienten staatlichen Großprojekten wie den "Food Estates" droht die gesetzliche Defizitgrenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) endgültig zu bersten. Die geplante Umgehung dieser Grenzen über den neuen Super-Staatsfonds Danantara wird von Ökonomen als gefährliche Schattenverschuldung eingestuft.

Was sich vor wenigen Wochen noch wie ein heftiges, aber potenziell temporäres Gewitter an den indonesischen Finanzmärkten anließ, hat sich im Juni 2026 zu einem ausgewachsenen makroökonomischen Hurrikan entwickelt. Südostasiens größte Volkswirtschaft befindet sich in einer unaufhaltsamen, sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale. Die Mechanismen, die das Vertrauen der globalen Investorengemeinschaft einst getragen haben, sind nachhaltig zerrüttet. Die Probleme sind hausgemacht.

Besonders verheerend wirkt der forcierte Rohstoff-Nationalismus der Regierung. Die Ankündigung einer direkten staatlichen Kontrolle über die Exporte strategisch wichtiger Schlüssel-Rohstoffe hat Schockwellen durch die Märkte gejagt. Globale Fonds deuten dies als endgültige Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien. Die Quittung folgte prompt: Der Teilindex für Basismaterialien kollabierte innerhalb kürzester Zeit, und das fundamentale Misstrauen gegenüber dem indonesischen Kurs hat sich tief verfestigt.

An den Finanzmärkten des Landes macht sich Panik breit. Der Jakarta Composite Index (JCI) hat im bisherigen Jahresverlauf über 30 Prozent an Wert verloren und zementiert damit seine Position als das weltweite Schlusslicht unter allen von Bloomberg beobachteten Aktienindizes. Jeder Versuch einer zwischenzeitlichen Stabilisierung wird von ausländischen Investoren sofort für weitere Verkäufe genutzt.

Die Dynamik der Kapitalflucht hat sich dramatisch beschleunigt: Ausländische Fonds haben per saldo bereits 3,9 Milliarden US-Dollar aus lokalen Aktien abgezogen. Hinzu kommt ein Nettoabzug von 597 Millionen US-Dollar aus dem Anleihemarkt. Die indonesische Rupiah (IDR) befindet sich im freien Fall und hat Anfang der Woche ein Rekordtief von 18.190 Rupiah je US-Dollar markiert. Mit einem Jahresverlust von rund 7,3 Prozent ist sie die mit Abstand schwächste Währung Asiens.

Um den völligen Absturz der Währung zu verhindern und ausländisches Kapital anzulocken, greift die Zentralbank (Bank Indonesia) unter Gouverneur Perry Warjiyo zu drastischen Mitteln. In einer dramatischen Notmaßnahme vollzogen die Währungshüter eine Zinserhöhung außerhalb des regulären Turnus und schraubten die Straffung seit Mai auf insgesamt 75 Basispunkte hoch. Zudem lässt die Notenbank die Renditen für Staatsanleihen bewusst steigen – die Benchmark-Rendite für 10-jährige Papiere schoss prompt um 10 Basispunkte auf 7,45 Prozent nach oben, den höchsten Stand seit 2022.

Doch die geldpolitische Reißleine greift nicht. Der Grund liegt in einem klassischen, toxischen Dilemma: Höhere Zinsen stützen die Währung kaum noch, solange das politische Risiko und der Verlust der Zentralbankunabhängigkeit dominieren – gleichzeitig aber würgen die hohen Zinsen das ohnehin gefährdete Wirtschaftswachstum ab und treiben noch mehr Liquidität aus dem angeschlagenen Aktienmarkt. Analysten von Institutionen erwarten bereits für die kommende Woche die nächste Zinserhöhung um weitere 25 bis 50 Basispunkte. Es ist ein Akt der Verzweiflung.

Dass der indonesische Rettungsversuch verpufft, liegt auch an einer drastischen Verschlechterung des Umfelds. Drei externe Faktoren verschärfen die indonesische Krise drastisch: Zum einen treiben die anhaltend hohe US-Inflation und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Fed die Renditen sicherer US-Staatsanleihen nach oben, was weltweit Liquidität abzieht und Investoren aus Indonesien weglockt. Zum anderen belasten die durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten explodierenden Ölpreise die Leistungsbilanz des Netto-Ölimporteurs Indonesien massiv und drohen ein Handelsbilanzdefizit sowie importierte Inflation anzuheizen. Zuletzt droht nach den negativen Ausblicken von Moody’s und Fitch eine drohende Herabstufung durch S&P Global Ratings, die einen automatischen, lawinenartigen Ausverkauf durch institutionelle Fonds auslösen könnte.

Ausblick: Am Anfang einer chronischen Misere

Indonesien hat die Schwelle von einer temporären Marktbereinigung zu einer strukturellen Dauerkrise überschritten. "Vertrauen verliert man leicht, aber es dauert sehr viel länger, das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen", erklärte jüngst Thu Ha Chow, Head of Fixed Income für Asien bei Robeco, gegenüber Bloomberg. Solange die Regierung Prabowo ihren interventionistischen Kurs nicht fundamental korrigiert und die Zentralbank politisch an die Kette gelegt bleibt, werden auch weitere Zinsschritte wirkungslos verpuffen. Das Land steht nicht vor einer baldigen Trendwende, sondern am Beginn einer langen Phase des wirtschaftlichen Niedergangs.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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