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    Evotec Reveals Highlights from 2026 Annual General Meeting

    Evotec’s 2026 AGM delivered clear decisions on all agenda items, ushering in a refreshed Supervisory Board leadership and confirming strong shareholder participation.

    Evotec Reveals Highlights from 2026 Annual General Meeting
    Foto: pressfoto - freepik
    • All agenda items put to vote at Evotec’s 2026 Annual General Meeting were adopted by shareholders.
    • Dieter Weinand and Dr. Wolfgang Hofmann were elected to the Supervisory Board.
    • Dieter Weinand was appointed Chairman of the Supervisory Board, succeeding Prof. Dr. Iris Löw‑Friedrich.
    • Dr. Duncan McHale and Wesley Wheeler were re‑elected to the Supervisory Board.
    • 43.10% of Evotec’s registered share capital was represented at the Annual General Meeting.
    • Detailed voting results and further information will be made available shortly on Evotec’s website.

    The next important date, "Hauptversammlung" — "annual general meeting (AGM)" (or more generally: "general meeting" / "shareholders' meeting," depending on context)., at Evotec is on 11.06.2026.

    The price of Evotec at the time of the news was 4,6060EUR and was down -0,30 % compared with the previous day.
    8 minutes after the article was published, the price was 4,6260EUR this corresponds to a plus of +0,43 % since publication.
    At this time, the index SDAX was at 17.995,26PKT (+0,86 %).


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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