Evotec veröffentlicht Ergebnisse der Hauptversammlung 2026
Auf der Hauptversammlung 2026 von Evotec wurden zentrale Weichen neu gestellt: Aktionäre bestätigten alle Beschlüsse und wählten den Aufsichtsrat neu.
Foto: pressfoto - freepik
- Alle Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2026 wurden von den Aktionären mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.
- Dieter Weinand und Dr. Wolfgang Hofmann wurden in den Aufsichtsrat gewählt, wobei Weinand zum Vorsitzenden bestimmt wurde.
- Weinand folgt auf Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich als Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
- Die Wiederwahl von Dr. Duncan McHale und Wesley Wheeler in den Aufsichtsrat wurde ebenfalls bestätigt.
- Insgesamt waren 43,10 % des eingetragenen Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten.
- Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Wirkstoffforschung durch innovative Technologien und Partnerschaften vorantreibt.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Evotec ist am 11.06.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6130EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6260EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.993,31PKT (+0,85 %).
+0,78 %
-7,97 %
-11,23 %
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-35,22 %
-79,89 %
-86,80 %
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