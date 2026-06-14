🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Wasserverbrauch für KI

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie durstig sind Rechenzentren wirklich? Amazon liefert neue Antworten

    Amazon veröffentlicht erstmals detaillierte Daten zum Wasserverbrauch seiner Rechenzentren. Die Zahlen könnten die hitzige Debatte neu entfachen.

    Für Sie zusammengefasst
    Wasserverbrauch für KI - Wie durstig sind Rechenzentren wirklich? Amazon liefert neue Antworten
    Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa

    Amazon hat erstmals veröffentlicht, wie viel Wasser seine Rechenzentren weltweit verbrauchen. Nach Angaben des Konzerns wurden im vergangenen Jahr rund 2,5 Milliarden Gallonen Wasser genutzt. Das entspricht etwa 5 Prozent des jährlichen Wasserverbrauchs der Metropolregion Seattle.

    Mit der Veröffentlichung will Amazon zeigen, dass seine Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) beim Kühlen von Serveranlagen effizienter arbeitet als viele Wettbewerber. Die Angaben kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Ressourcenverbrauch von Rechenzentren zunehmend unter politischem und gesellschaftlichem Druck steht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    365,49€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    414,77€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Streit um Wasser und Strom wächst

    In mehreren Städten und Bundesstaaten der USA werden neue Rechenzentrumsprojekte inzwischen kritischer geprüft. Teilweise wurden Baustopps verhängt oder diskutiert, um die Auswirkungen auf Wasser- und Stromversorgung genauer zu untersuchen.

    Umweltforscher und Bürgerinitiativen fordern seit Jahren mehr Transparenz. Iris Stewart-Frey, Professorin für Umweltwissenschaften an der Santa Clara University und Hauptautorin einer Studie zum Wasserverbrauch von Rechenzentren in Kalifornien, sagte laut Bloomberg: "Wir brauchen mehr Transparenz." Erst dann könnten Gemeinden beurteilen, welche Vor- und Nachteile solche Anlagen mit sich bringen. Die Auswirkungen seien "von Ort zu Ort sehr unterschiedlich".

    Zuletzt wurden in den USA weitere Daten öffentlich. Nach einem langen Rechtsstreit veröffentlichte die Stadt The Dalles im Bundesstaat Oregon Informationen zum Wasserverbrauch von Google-Rechenzentren. Utah verabschiedete zudem ein Transparenzgesetz, das neue große Rechenzentrumsprojekte zur Offenlegung ihrer Wasserentnahmen verpflichtet.

    Amazon weist Kritik zurück

    Kerry Person, bei AWS für den Betrieb der Rechenzentren verantwortlich, hält viele Vorwürfe für überzogen. "Wenn man sich die aktuellen Medienberichte ansieht, könnte man meinen, die Rechenzentrumsbranche verbrauche das gesamte Wasser der Welt", sagte er in einem Interview. "Wenn man sich jedoch die Daten und die Details genauer ansieht, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein."

    AWS nutzt zur Kühlung seiner Server überwiegend Außenluft. Erst bei Temperaturen von mehr als 85 Grad Fahrenheit (knapp 30 Grad Celsius) wird die Luft zusätzlich über wassergetränkte Filter geführt. In besonders trockenen Regionen wie der Gegend um Phoenix oder in Saudi-Arabien setzt Amazon nach eigenen Angaben auf geschlossene Kühlsysteme, die ohne externe Wasserquellen auskommen.

    Raketenstart fürs Depot: 50 € für SpaceX jetzt sichern!Exklusiv für wallstreetONLINE-Nutzer: Jetzt Smartbroker+-Depot eröffnen und einen Anteil der SpaceX-Aktie im Wert von 50 Euro erhalten.

     

    Effizienter als die Konkurrenz?

    Amazon zufolge lag die Wassereffizienz seiner Rechenzentren zuletzt bei 0,12 Litern pro Kilowattstunde Strom. Im Vorjahr waren es noch 0,15 Liter gewesen. Zum Vergleich: Microsoft meldete zuletzt einen Wert von 0,27 Litern pro Kilowattstunde. Den Branchendurchschnitt beziffert AWS auf 0,84 Liter.

    Allerdings weist Amazon selbst darauf hin, dass direkte Vergleiche schwierig sind. Der Konzern berücksichtigt in seinen Berechnungen sowohl verdunstetes Wasser als auch Wasser, das nach der Nutzung wieder in Abwasser- oder andere Systeme abgegeben wird. Viele Wettbewerber rechnen anders.

    Ziel für 2030

    Amazon verfolgt das Ziel, bis 2030 mehr Wasser an Umwelt und Gemeinden zurückzugeben, als das Unternehmen selbst entnimmt. Dafür finanziert der Konzern unter anderem Projekte zur Wiederherstellung von Wassereinzugsgebieten sowie die Modernisierung von Brunnen und Wassersystemen.

    Bereits heute leitet Amazon aufbereitetes Wasser zu 26 eigenen Rechenzentren. Mehr als 100 weitere Projekte zur Wasserrückgewinnung befinden sich nach Unternehmensangaben in Arbeit.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 216,46$, was einem Rückgang von -9,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wasserverbrauch für KI Wie durstig sind Rechenzentren wirklich? Amazon liefert neue Antworten Amazon veröffentlicht erstmals detaillierte Daten zum Wasserverbrauch seiner Rechenzentren. Die Zahlen könnten die hitzige Debatte neu entfachen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     