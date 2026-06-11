Goldman hebt Ziel für Oracle auf 239 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,58 % und einem Kurs von 153,8 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -20,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 448,95 Mrd..

Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +21,72 %/+105,00 % bedeutet.