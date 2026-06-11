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    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman hebt Ziel für Oracle auf 239 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs erhöht Oracle-Kursziel auf 239 US-Dollar
    • Tempo des Kapazitätsausbaus entscheidet über Aktienkurs
    • Gewinnwirkung des Ausbaus muss von Oracle belegt werden
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Oracle auf 239 Dollar - 'Buy'
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 228 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend für den Lauf der Aktien sei das Tempo des Kapazitätsausbaus, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts. Der Konzern müsse dabei unter Beweis stellen, dass sich dies letztlich auch beim Gewinn bemerkbar mache. Den vorbörslichen Kursrutsch führt Borges auf die wohl nur kleine positive Überraschung bei den Ergebnissen und die immensen Investitionsvorhaben zurück./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Oracle

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,58 % und einem Kurs von 153,8 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -20,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 448,95 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +21,72 %/+105,00 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 239 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 239,00$, was eine Steigerung von +35,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles starke Quartalszahlen und hohes Cloud-/OCI‑Wachstum mit angehobener EPS‑Prognose, aber zugleich um heftige nachbörsliche Kursverluste. Diskutiert werden hohe Investitionen und gestiegene Verschuldung für KI‑Rechenzentren, höhere Zinsbelastung, überzogene Markterwartungen/Valuation sowie der allgemeine Tech‑Druck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.

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