ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Oracle auf 239 Dollar - 'Buy'
- Goldman Sachs erhöht Oracle-Kursziel auf 239 US-Dollar
- Tempo des Kapazitätsausbaus entscheidet über Aktienkurs
- Gewinnwirkung des Ausbaus muss von Oracle belegt werden
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 228 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend für den Lauf der Aktien sei das Tempo des Kapazitätsausbaus, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts. Der Konzern müsse dabei unter Beweis stellen, dass sich dies letztlich auch beim Gewinn bemerkbar mache. Den vorbörslichen Kursrutsch führt Borges auf die wohl nur kleine positive Überraschung bei den Ergebnissen und die immensen Investitionsvorhaben zurück./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,58 % und einem Kurs von 153,8 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -20,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 448,95 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +21,72 %/+105,00 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 239 US-Dollar
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Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054
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Am besten ist Klarheit über das was du wirklich willst und Ziele genau abstecken und sich selbst treu bleiben.
hurrrrrra es steigt vieleicht gibt es mal wieder 40 % an einem Tag Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif das hatten wir ja schon mal