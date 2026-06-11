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    ROUNDUP 2

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    Oracle legt kräftig zu - Hoher Kapitalbedarf lasst Aktie absacken

    Für Sie zusammengefasst
    • Cloud-Infrastrukturumsatz Q4 5,8 Mrd USD 93 Prozent
    • Aktie fiel nach Handelsstart 11 Prozent auf 178,34
    • Investitionen im Geschäftsjahr 55,7 Mrd Dollar
    ROUNDUP 2 - Oracle legt kräftig zu - Hoher Kapitalbedarf lasst Aktie absacken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs mit Handelsbeginn aktualisiert.)

    AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datacenter-Konzern Oracle bekommt weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur (etwa KI-Rechenzentren) wuchsen im vierten Quartal auf 5,8 Milliarden US-Dollar (rund 5,0 Mrd Euro), wie der SAP -Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Das waren 93 Prozent als ein Jahr zuvor und damit leicht mehr als von Experten geschätzt. Die Aktie rutschte nach dem US-Handelsstart am Donnerstag dennoch um 11 Prozent auf 178,34 Dollar deutlich ab.

    Das Papier fiel im Tief so stark an einem Tag wie seit Dezember nicht mehr. In den vergangenen Monaten waren die Anleger bereits gut durchgeschüttelt worden und blieben daher nervös. Nach einem rasanten Anstieg im vergangenen Herbst hatte die Aktie monatelang fast nur den Weg nach unten gekannt. Mit der KI- und Tech-Rally der vergangenen Wochen hatte sie sich wieder auf 250 Dollar hochgearbeitet, um dann wieder auf 200 Dollar zurückzufallen.

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    Die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge attestierten dem Konzern ein ordentliches Abschneiden im Quartal. Der Firma stünden aber nach wie vor hohe Geldabflüsse bevor, um die Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand aufzubauen. Das werde mehr Schulden und Eigenkapital benötigen.

    Für Analyst Arti Vula von der US-Bank JPMorgan hat sich das währungsbereinigte Wachstum im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt. Vula hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch.

    Brent Thill vom Analysehaus Jefferies hob den weiter steigenden Auftragsbestand des Softwarekonzerns hervor. Der Umschlag in Umsätze funktioniere aber nicht ganz so gut. Hier sei die Erwartung im vierten Quartal nur knapp übertroffen worden, und das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 sei unverändert. Letzteres könnte zunächst enttäuschen.

    Software-Abos und Cloud-Infrastruktur zusammengenommen kam bei Oracle ein Umsatzplus von 48 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar zustande. Das war etwas weniger als von Analysten erwartet.

    Der Kapitalbedarf für das Rennen um einen schnellen Ausbau der KI-Rechenkapazitäten ist in der Branche riesig. Oracle gab im vergangenen Geschäftsjahr (Ende Mai) 55,7 Milliarden Dollar für Investitionen aus, vorwiegend für KI-Technik. Das war deutlich mehr als die veranschlagten 50 Milliarden.

    Im laufenden ersten Quartal rechnet Oracle nun mit einem Erlösplus von insgesamt 27 bis 29 Prozent. Im gesamten Jahr soll der Umsatz wie bereits bekannt 90 Milliarden Dollar betragen./men/err/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,40 % und einem Kurs von 152,4 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -10,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 172,68 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -34,14 %/+64,64 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles starke Quartalszahlen und hohes Cloud-/OCI‑Wachstum mit angehobener EPS‑Prognose, aber zugleich um heftige nachbörsliche Kursverluste. Diskutiert werden hohe Investitionen und gestiegene Verschuldung für KI‑Rechenzentren, höhere Zinsbelastung, überzogene Markterwartungen/Valuation sowie der allgemeine Tech‑Druck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.

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