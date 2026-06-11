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    Berliner Senatorin

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    Autonomes Fahren ein 'Gamechanger'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berlin treibt raschen Einsatz autonomer Fahrzeuge
    • TÜV bestätigt Machbarkeit autonomen Fahrens
    • Für Deutschland noch keine Zulassung für Level 4
    Berliner Senatorin - Autonomes Fahren ein 'Gamechanger'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Fahrerlose Taxis und Shuttle-Busse im dichten Stadtverkehr? Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) setzt sich für einen möglichst raschen Einsatz vollautonomer Fahrzeuge ein, bei denen niemand mehr am Steuer sitzen muss. "Für mich ist die autonome Mobilität der Gamechanger der Mobilitätswende", sagte Bonde. So schnell wie möglich sollten solche autonomen Fahrzeuge in Berlin zum Einsatz kommen. "Und ich glaube, wir sprechen jetzt nicht von einer langfristigen Perspektive, sondern von einer kurzfristigen Perspektive."

    Zuvor absolvierte laut TÜV-Verband erstmals ein autonomes Fahrzeug des Levels 4 Prüfungsfahrten unter realistischen Bedingungen. Diese Stufe bezeichnet Fahrzeuge, die in festgelegten Gebieten unter bestimmten Einsatzbedingungen autonom fahren können - also auch ohne Fahrer am Steuer. TÜV-Präsident Dirk Stenkamp sagte: "Die Berliner Realfahrt zeigt, dass autonomes Fahren auch im komplexen Stadtverkehr technisch möglich ist."

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    Autonome Fahrzeuge brauchen TÜV-Zulassung

    Überprüfungsfahrten sind die Voraussetzung dafür, um überhaupt bestimmte Genehmigungen zu bekommen. Der TÜV testete in Berlin zunächst eine Methode, mit der das Verhalten eines autonomen Fahrzeug in einer bestimmten Umgebung sicher bewertet werden kann.

    Die Technologie könne den öffentlichen Nahverkehr "revolutionieren", sagte Verkehrssenatorin Bonde. Autonome Fahrzeuge erleichterten den Umstieg vom eigenen Auto etwa auf Ruf-Fahrzeuge. Auch aufgrund demografischer Probleme und drohenden Personalmangels sei das autonome Fahren für die künftige Sicherstellung des ÖPNV in Deutschland entscheidend, so Bonde.

    Zugelassen für den öffentlichen Straßenverkehr ist bislang laut TÜV kein solches autonomes Fahrzeug (Level 4) in Deutschland. Es gibt zahlreiche Modellprojekte und Tests./mow/DP/men

     

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 66,38 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,91 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +15,90 %/+55,94 % bedeutet.





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