Nemetschek Aktie weiter auf Talfahrt - -3,52 % - 11.06.2026

Mit einer Performance von -3,52 % musste die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,00 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,98€, mit einem Minus von -3,52 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nemetschek, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,31 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -6,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nemetschek -34,49 % verloren.

Während Nemetschek deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,16 %.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,77 % 1 Monat -3,37 % 3 Monate -10,31 % 1 Jahr -51,86 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 11.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,78 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zweifel an der Profitabilität der massiven Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktien des US-Software- und Datacenter-Konzerns Oracle stark belastet. Die Papiere sackten im vorbörslichen US-Handel um mehr als sieben …

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,27 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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