Börsenstart USA - 11.06. - US Tech 100 stark +1,27 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 50.296,90 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,62 %, Nike (B) +2,24 %, Boeing +2,11 %, Amgen +2,08 %, Merck & Co +2,03 %

Flop-Werte: Salesforce -1,91 %, Microsoft -1,46 %, American Express -0,28 %, Procter & Gamble -0,13 %, Coca-Cola -0,12 %

Der US Tech 100 steht bei 28.878,44 PKT und gewinnt bisher +1,27 %.

Top-Werte: Intel +11,00 %, Arm Holdings +9,25 %, Lam Research +8,12 %, KLA Corporation +7,82 %, Applied Materials +7,67 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,54 %, Axon Enterprise -2,53 %, Alphabet -2,09 %, Zscaler -2,07 %, Adobe -2,03 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.315,57 PKT und steigt um +0,56 %.

Top-Werte: Intel +11,00 %, Lam Research +8,12 %, KLA Corporation +7,82 %, Applied Materials +7,67 %, Teradyne +7,39 %

Flop-Werte: Oracle -3,33 %, Equifax -2,75 %, GoDaddy Registered (A) -2,71 %, Axon Enterprise -2,53 %, EQT -2,45 %

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