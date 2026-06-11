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    OHB und Rheinmetall schmieden Kooperation für Militärprojekt

    Für Sie zusammengefasst
    • OHB und Rheinmetall gründen Joint Venture in Bremen
    • Gesicherte Kommunikationsarchitektur für die Bundeswehr
    • Vernetzung von Soldaten Fahrzeugen und Drohnen
    OHB und Rheinmetall schmieden Kooperation für Militärprojekt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Satellitenhersteller OHB und der Rüstungskonzern Rheinmetall haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Ziel der "OHB Rheinmetall Space Networks GmbH" sei es, der Bundeswehr eine leistungsfähige, geschützte und dauerhaft verfügbare Kommunikationsarchitektur zu liefern, teilten beide Konzerne mit. Das Joint Venture hat seinen Sitz demnach in Bremen.

    Das Unternehmen will für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr die Gesamtverantwortung von der Entwicklung und Integration über die Lieferung bis hin zum Betrieb, einschließlich IT-Sicherheit und Cyber Operation Center übernehmen, hieß es. Das System soll Soldaten, Fahrzeuge, Plattformen und Drohnen vernetzen und Sprache, Daten und Echtzeitinformationen über alle Führungsebenen sicher übertragen.

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    Die neue Kooperation belege, dass Bremen sich immer weiter zur Schaltzentrale der See- und Weltraumverteidigung entwickele, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur Eintragung ins Bremer Handelsregister. Die Entscheidung stärke die Rolle der Stadt als Technologiestandort im Nordwesten. Sie schaffe neue und sichere viele hundert Arbeitsplätze an der Weser, sagte der SPD-Politiker.

    Bund seit November mit Weltraumsicherheitsstrategie

    Anfang des Jahres hatten das "Handelsblatt" und die "Financial Times" unter Berufung auf mit dem Vorgang betraute Personen geschrieben, dass OHB sich zusammen mit Rheinmetall um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben wolle. Der Auftragswert soll sich demzufolge auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen.

    Im November hatte die Bundesregierung ihre erste Weltraumsicherheitsstrategie vorgestellt - mit dem Ziel, Deutschland "glaubwürdig abschreckungs- und verteidigungsfähig aufzustellen". Im Zentrum steht dabei der Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik. Bis 2030 will allein das Bundesministerium der Verteidigung 35 Milliarden Euro für Raumfahrt und Weltraumsicherheit aus seinem Etat zur Verfügung stellen./bch/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 389,5 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,77 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +29,68 %/+70,21 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Diskussionen über die aktuelle Kursschwäche und Bewertungsfragen trotz großer Auftragsbücher; Skepsis, dass Auftragsvolumen allein den Kurs trägt; Debatten, ob Drohnen die Panzer‑Nachfrage ersetzen oder ergänzen; Erwähnung von Joint Ventures (OHB/Airbus, ERC) und Drohnenprojekten als mögliche fundamentale Wachstumstreiber; Kritik an staatsgetriebenen Großaufträgen und deren Wirkung auf Innovation und Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    OHB und Rheinmetall schmieden Kooperation für Militärprojekt Der Satellitenhersteller OHB und der Rüstungskonzern Rheinmetall haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Ziel der "OHB Rheinmetall Space Networks GmbH" sei es, der Bundeswehr eine leistungsfähige, geschützte und dauerhaft verfügbare …
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