OHB und Rheinmetall schmieden Kooperation für Militärprojekt
- OHB und Rheinmetall gründen Joint Venture in Bremen
- Gesicherte Kommunikationsarchitektur für die Bundeswehr
- Vernetzung von Soldaten Fahrzeugen und Drohnen
BREMEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Satellitenhersteller OHB und der Rüstungskonzern Rheinmetall haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Ziel der "OHB Rheinmetall Space Networks GmbH" sei es, der Bundeswehr eine leistungsfähige, geschützte und dauerhaft verfügbare Kommunikationsarchitektur zu liefern, teilten beide Konzerne mit. Das Joint Venture hat seinen Sitz demnach in Bremen.
Das Unternehmen will für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr die Gesamtverantwortung von der Entwicklung und Integration über die Lieferung bis hin zum Betrieb, einschließlich IT-Sicherheit und Cyber Operation Center übernehmen, hieß es. Das System soll Soldaten, Fahrzeuge, Plattformen und Drohnen vernetzen und Sprache, Daten und Echtzeitinformationen über alle Führungsebenen sicher übertragen.
Die neue Kooperation belege, dass Bremen sich immer weiter zur Schaltzentrale der See- und Weltraumverteidigung entwickele, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur Eintragung ins Bremer Handelsregister. Die Entscheidung stärke die Rolle der Stadt als Technologiestandort im Nordwesten. Sie schaffe neue und sichere viele hundert Arbeitsplätze an der Weser, sagte der SPD-Politiker.
Bund seit November mit Weltraumsicherheitsstrategie
Anfang des Jahres hatten das "Handelsblatt" und die "Financial Times" unter Berufung auf mit dem Vorgang betraute Personen geschrieben, dass OHB sich zusammen mit Rheinmetall um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben wolle. Der Auftragswert soll sich demzufolge auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen.
Im November hatte die Bundesregierung ihre erste Weltraumsicherheitsstrategie vorgestellt - mit dem Ziel, Deutschland "glaubwürdig abschreckungs- und verteidigungsfähig aufzustellen". Im Zentrum steht dabei der Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik. Bis 2030 will allein das Bundesministerium der Verteidigung 35 Milliarden Euro für Raumfahrt und Weltraumsicherheit aus seinem Etat zur Verfügung stellen./bch/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 389,5 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,77 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +29,68 %/+70,21 % bedeutet.
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Sehr rotgefärbter realitätsfremder Beitrag aus der FAZ, kann man zum Frühstück lesen, aber nicht ernst nehmen.
Was ich persönlich nie verstehen werde: Warum verbringt jemand täglich Zeit damit, über ein Unternehmen zu schreiben, an das er angeblich überhaupt nicht glaubt und bei dem er keinerlei Absicht hat zu investieren? Wer von einer Aktie nichts hält, hat doch Tausende andere Anlagemöglichkeiten.
Gerade deshalb sollte jeder Anleger seine Entscheidungen auf Basis von Geschäftsberichten, Unternehmensmeldungen, Marktumfeld und eigenen Analysen treffen – und nicht aufgrund besonders lauter Stimmen in einem Forum. Denn am Ende entscheiden nicht die Beiträge, sondern die Geschäftsentwicklung und die Zahlen eines Unternehmens über den langfristigen Kursverlauf.