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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Erholung trotz neuer Trump-Drohungen gegen den Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte unbeeindruckt von Trumps Iran-Drohungen
    • Dow +0,65% 50.245, Nasdaq 100 +1,16% Indizes steigen
    • Trump drohte Kontrolle über Irans Öl- und Gasmärkte
    ROUNDUP/Aktien New York - Erholung trotz neuer Trump-Drohungen gegen den Iran
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran haben die Aktienanleger in New York am Donnerstag nicht mehr beeindruckt. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn behauptete der Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,45 Prozent auf 50.143 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 7.289 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,95 Prozent auf 28.778 Punkte. Damit erholten sich die Kurse etwas vom schwachen Vortag. Die Ölpreise zeigten sich schwankungsanfällig - zuletzt gaben sie etwas nach.

    Am Mittwoch hatten die US-Börsen deutlich unter Drohungen Trumps gegen den Iran sowie weiteren Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor gelitten. Am Donnerstag drohte Trump mit der Einnahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg sowie anderer Öl-Infrastrukturpunkte, um die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte zu erlangen.

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    Nach Geschäftszahlen des Branchenvertreters Oracle hielt der Abwärtstrend im Softwarebereich an, während Halbleitertitel nach den gestrigen Gewinnmitnahmen wieder gefragt waren. Die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge attestierten Oracle zwar ein ordentliches Quartal. Sie monierten aber anhaltend hohe Geldabflüsse für den Aufbau von Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand. Mit einem Kursrutsch von 12,4 Prozent beschleunigten die Aktien die Talfahrt der vergangenen Tage.

    Für die Titel der Branchenkollegen Microsoft , Salesforce und Adobe ging es ebenfalls weiter bergab, aber nicht so deutlich wie bei Oracle. Adobe legt nach US-Börsenschluss selbst Zahlen für das vergangene Quartal vor.

    Die höheren Ausgaben von Oracle für Rechenzentren setzten Anleger offenbar gleich mit einer weiter kräftigen Nachfrage nach Halbleitern. Im Nasdaq 100 zählten Lam Research , Intel und Arm Holdings mit Kursgewinnen von bis zu 7,2 Prozent zu den besten Werten. Intel profitierte zusätzlich davon, dass die Bank of America bei ihrer Einschätzung der Aktie eine Kehrtwende vollzog und nun zum Kauf rät. Analyst Vivek Arya ist nun optimistischer für die Chancen der Kalifornier in den Bereichen Prozessoren und Auftragsfertigung./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 193,4 auf Tradegate (11. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -20,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 447,23 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +21,92 %/+105,34 % bedeutet.





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