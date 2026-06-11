🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klingbeil sieht Fortschritte auf Weg zu großem Reformpaket

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil sieht Fortschritte mit Sozialpartnern
    • Dialog im Kanzleramt zwingend aufrechterhalten
    • Konzept zur Einkommensteuerreform bald vorlegen
    Klingbeil sieht Fortschritte auf Weg zu großem Reformpaket
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht nach dem Gespräch der schwarz-roten Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern Fortschritte auf dem Weg zu angestrebten Reformen. Er sei Arbeitgebern und Gewerkschaften dankbar und habe viele Ideen gehört, mit denen man jetzt in der Regierung arbeiten könne, sagte der Bundesfinanzminister am Rande eines Treffens der Euro-Gruppe in Luxemburg. Es stimme ihn zuversichtlich, "dass wir auf unserem Weg, ein großes gerechtes Reformpaket für unser Land hinzubekommen, dass wir dabei gestern ein Stück weiter gekommen sind".

    Klingbeil sprach von einem "wirklich gelungenen Treffen" im Kanzleramt, das konstruktiv gewesen sei. "Das ist ein Dialog, den ich zwingend aufrechterhalten will." Denn er zeige, man kriege in der demokratischen Mitte des Landes gemeinsame Positionen hin, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit, einen Wachstumspfad und die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen gehe.

    Der Minister bekräftigte, ein Konzept für die geplante Einkommensteuerreform bald vorlegen zu wollen. "Vielleicht sogar sehr bald", sagte er./sam/rdz/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil sieht Fortschritte auf Weg zu großem Reformpaket Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht nach dem Gespräch der schwarz-roten Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern Fortschritte auf dem Weg zu angestrebten Reformen. Er sei Arbeitgebern und Gewerkschaften dankbar und habe viele Ideen gehört, mit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     