Silberpreis
Silberpreis schießt um +1,02 % hoch – jetzt 64,07 USD
Silber springt um +1,02 % nach oben auf 64,07 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,62 %
|1 Monat
|-22,31 %
|3 Monate
|-27,91 %
|1 Jahr
|+74,29 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 36,76205USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 64,07USD ein Wert von 1.742,86USD geworden – ein Gewinn von +74,29 %.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|322,30EUR
|-0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|113,34EUR
|-0,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|230,46EUR
|-0,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|327,38EUR
|-0,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|86,75EUR
|+0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|516,70EUR
|+0,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|337,80EUR
|-0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,41EUR
|-0,14 %
|Long
|1
|0,00
|113,35EUR
|-0,28 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,788EUR
|-0,44 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.