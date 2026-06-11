Silberpreis schießt um +1,02 % hoch – jetzt 64,07 USD

+1,02 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,62 % 1 Monat -22,31 % 3 Monate -27,91 % 1 Jahr +74,29 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 64,07. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 36,76205USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 64,07USD ein Wert von 1.742,86USD geworden – ein Gewinn von +74,29 %.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.