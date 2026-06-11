Acht Unternehmen wollen neuen Jet mitentwickeln

"Wir dürfen keine Zeit verlieren, müssen von deutscher Seite Verantwortung übernehmen sowie Handlungsfähigkeit zeigen und den Weg zu einem luftgestützten vernetzten Waffensystem mit einem starken Führungsanspruch konsequent weiter beschreiten", heißt es in einem strategischen Positionspapier der Unternehmen, das im Rahmen der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin veröffentlicht wurde.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Aus des gemeinsamen französisch-deutschen Kampfflugzeug-Projekts FCAS stehen acht Rüstungsunternehmen für die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs. Als "Team Gen 6" wollen die Rüstungssparte von Airbus , MTU , Hensoldt , MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr, sowie Rohde und Schwarz ein neues Kampfflugzeug mitentwickeln.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ähnliche Allianz bildet sich in Spanien



In einer Pressemitteilung betonten die Unternehmen zudem ihren Willen zur multinationalen Zusammenarbeit. "Eng verzahnt mit den deutschen Partnern formiert sich auch die spanische Industrie mit den Unternehmen Indra , Airbus Defence and Space, Grupo Oesia, GMV, ITP und Sener", hieß es in der Mitteilung.

FCAS steht für "Future Combat Air System". Deutschland und Frankreich hatten das Projekt 2017 vereinbart. Die Unternehmen Dassault und Airbus konnten sich in den Verhandlungen aber nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Macron verkündeten daher das Ende des milliardenschweren Kampfjet-Projekts nach langen. Am Mittwoch betonte Merz auf der ILA, dass ein Teil von FCAS weitergeführt werde - und zwar die sogenannte "Combat Cloud", über die unterschiedlichste Waffensysteme vernetzt werden sollen. Der gemeinsame Kampfjet sollte eigentlich in Deutschland den Eurofighter und in Frankreich die Rafale-Jets ablösen.

Wie es nun im Detail weitergeht, ist noch offen. Als wahrscheinlichste Möglichkeit gilt, dass Airbus und seine sieben Kooperationspartner zusammen mit der spanischen Allianz eine Zusammenarbeit mit dem schwedischen Hersteller Saab Gripen anstreben./nif/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 175,7 auf Tradegate (11. Juni 2026, 16:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -1,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,05 %. Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,20 Mrd.. HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +12,98 %/+26,79 % bedeutet.



