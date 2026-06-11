Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: +5,56 %
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 1
Performance 1M: -23,22 %
Performance 1M: -23,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy überwiegend technisch vorsichtig. In den letzten 14 Tagen gab es deutliche Verluste und hohe Volatilität; der Kurs prallte zuletzt an der 200-Tage-Linie ab. RSI im überverkauften Bereich; erster Support bei ca. 135 €. Die Bewertung wird teils als überzogen gesehen, während manche politische/ sektorale Impulse als positiv gewertet werden.
RWE
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 2
Performance 1M: -5,95 %
Performance 1M: -5,95 %
SAP
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 3
Performance 1M: +0,55 %
Performance 1M: +0,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 4
Performance 1M: +18,43 %
Performance 1M: +18,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 5
Performance 1M: +4,22 %
Performance 1M: +4,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
E.ON
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 6
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
BASF
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 7
Performance 1M: -7,07 %
Performance 1M: -7,07 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 8
Performance 1M: -3,43 %
Performance 1M: -3,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.
Continental
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 9
Performance 1M: -3,31 %
Performance 1M: -3,31 %
Bayer
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 10
Performance 1M: -5,22 %
Performance 1M: -5,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Gemischtes Sentiment zu Bayer: Chart-technisch leicht positiv (200‑Tage-Linie zurückerobert; Docht nach unten). Fundamentale Impulse: EMA-Validierung für Asundexian; Insiderkauf SF Investment One (49.993 Aktien zu 33,83 EUR) signalisiert Vertrauen. Rechtlich: Monsanto v. Durnell-Urteil offen; potenzieller Katalysator je nach Entscheidung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage in den Beiträgen nicht quantifiziert. wallstreetONLINE-Forum.
Brenntag
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 11
Performance 1M: -9,08 %
Performance 1M: -9,08 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,35%
|PUT: 48,65%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 2,70 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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